Chronique : président de nous

Au regard des actualités africaines et internationales des derniers jours, il semblerait que ce soit à la mode, voire de bon aloi selon la position que l’on occupe sur l’échiquier politique, que l’on s’y réfère ou que l’on fasse le parallèle avec les actualités malgaches, ainsi que les attitudes et comportements des dirigeants. Le cas Mugabe et sa démission de la présidence du Zimbabwe ont donc tout naturellement largement traités dans les JT et chaînes d’informations, et beaucoup fait parler, tant Madagascar aura flirté avec les crises de ce genre depuis son retour à l’Indépendance.

A côté, plus discrètement, un reportage diffusé sur une chaîne étrangère revenait sur le parcours d’un homme non moins discret, et pourtant atypique. A la lecture du résumé de l’émission, tout semblait dit : « Président de l’Uruguay de 2010 à 2015, José Alberto Mujica Cordano a conquis la planète par un mélange de charisme et d’humilité, d’engagement viscéral et d’austérité exemplaire ». Affectueusement surnommé « Pepe Mujica » par ses concitoyens car toujours considéré comme un des leurs malgré son accession à la magistrature suprême du pays, l’homme n’a jamais voulu quitter son « taudis » (comme on pourrait le qualifier au vu de son rang) de la banlieue pauvre de Montevideo, ne circule que dans sa Coccinelle et a redistribué 90% de son salaire de président à des actions caritatives…

Nul besoin de se creuser les méninges pour se rendre compte que le contraste est frappant avec les dirigeants malgaches. Si ce n’est une fin ou un moyen, occuper un poste à responsabilité dans les hautes sphères de l’Etat est pour eux synonyme de luxe et d’opulence, de véhicules dernier cri. Combien de fois a-t-on par exemple entendu venir du côté de Tsimbazaza des réclamations pour que les députés bénéficient de voitures 4×4 ? Et combien de fois a-t-on assisté à des agissements frisant parfois l’abus de pouvoir dans les rues ou sur les routes ? Mais paradoxalement, combien de nos responsables ont-ils déjà volontairement renoncé à tout ou partie de leur salaire pour faire du bien aux plus pauvres ? Sans aller jusque-là pourtant, force est de constater que tout au contraire et malgré les contraintes légales, beaucoup rechignent même à faire part de la situation de leur patrimoine au niveau des institutions de lutte contre la corruption.

Après, il faut bien reconnaître que les élans de générosité ne sont pas complètement inexistants. Ils existent effectivement mais seulement dans des circonstances particulières, en l’occurrence en période électorale qui, cette fois-ci, semble bien en avance lorsqu’on voit déjà ici et là de nombreuses opérations de distributions de produits de première nécessité, de kits scolaires… lesquelles se font pour la plupart sur le dos des opérateurs privés et des partenaires internationaux…

Bref, la redevabilité des élus demeure un principe inconnu des dirigeants qui sont pourtant là où ils sont parce que le peuple leur a confié l’exercice du pouvoir, un peuple qui ne se reconnaît généralement plus en celui ou ceux qu’ils ont élus une fois que ces derniers y accèdent. Pour le régime actuel, on verra bien si malgré ses manœuvres du moment, la population les considérera encore comme un des siens et leur renouvellera sa confiance ou si les différences de traitement, les inégalités devant la loi, le trop grand écart de richesses… ont définitivement creusé le fossé.

N.R.