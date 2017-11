Olana lehibe sy voalohany eto amin’ny firenena amin’izao fotoana izao ny tsy fandriampahalemana. Nahoana? Maneho ny fijeriny ny filoha lefitry ny Komitin’ny fampihavanam-pirenena (CFM), avy amin’ny faritany Antananarivo, Ramamimampionona Gérard: « Ny tsy fisian’ny fihavanana no mahatonga tsy fandriampahalemana. » Dinidinika…

Gazety Taratra (*): Ahoana ny fahitanao ny tsy fandriampahalemana amin’izao fotoana izao?

Ramamimampionona Gérard (-): Tsara ho fantatsika voalohany aloha amin’ny hoe filaminana: fiarovana ny ain’ny vahoaka sy fiarovana ny fananany. Amin’ny fahendrena malagasy, zavatra iray ihany izany. Izay mamelona ny aina dia antsoina hoe fananana. Aina ihany izany.

Ho antsika Malagasy, tsy azo alaina ny angadin’olona, ohatra, na ny lakan’olona… Tena heloka mahafaty izany taloha, fa fakana zavatra entina mamelona ny aina. Tsy azo alaina koa ny vokatra vitan’ny olona, fa efa avy amin’ny herin’ny ainy izany ary mbola hamelomany ny ainy.

Miankina amin’ny aina izany ny fandriampahalemana. Nefa ny aina no tena fototry ny fihavanana. Iray izay miray aina. Izay no atao hoe mpihavana. Izay olona mifampitsinjo ny ainy no atao hoe mpihavana. Antsoina hoe havana koa amin’ny Malagasy izay olona mamelona ny aina.

* Aiza ho aiza amin’izay hoe fihavanana izay ny fandriampahalemana?

– Rehefa tena miverina amin’ny saintsika izany hoe hasin’ny fihavanana, milamina ho azy ny tany. Na tain’omby mivadika aza, tsy misy maka: efa fantatra hoe an’olona io, entiny manao an’izao na izatsy. Efa misy izay lamina izay izany eo amin’ny fiarahamonina. Ny fahaverezan’izay fahendrena izay no tena olana.

Inona no nahatonga ny fahaverezan’ilay fahendrena? Izay no tsara tadiavina. Rehefa noana, ohatra, ny kibo, mivezivezy ny fanahy. Nahoana no noana ny kibo? Misy antony be dia be ao: mety kamo miasa ilay olona, na tsy mahita asa. Sarotra ny miteny hoe: tokony hiasa sa homena asa ny olona? Anjarantsika ny mijery an’izay, fa be dia be ny azo amoronana asa eto amin’ny firenentsika: fambolena, fiompiana… Tsara jerena avokoa izany.

Miverina amin’izay tena fihavanana izay ny fandriampahalemana, fa ny tsy fisian’ny fihavanana no mahatonga tsy fandriampahalemana. Ady ange io ety ivelany io, vokatry ny ady ao anatin’ny olombelona na fisaraham-bazana.

* Inona no hatao mandra-pahatonga an’izay?

– Be dia be ny tomponandraikitra. Misy zavatra efa rava tany aloha be tany, raha ilay olombelona. Izay ilay hoe fanorenana ifotony. Koa tsy tokony hijanona fotsiny eo amin’ny samy olombelona ny fihavanana, fa eo koa ny fihavanana amin’ny tontolo iainana mamokatra.

Miakatra, ohatra, izao ny vidim-bary, fa kely ny vokatra. Nahoana no kely ny vokatra? Tsy misy ny rano. Nahoana no tsy misy ny rano? Satria manimba tontolo iainana ny olombelona. Hampihavanina amin’ny tontolo iainana izany ny olombelona. Izay no tena fanorenana ifotony. Asan’ny fampihavanana ny mijery an’izany hoe ahoana?

Mandra-pahatonga an’izany, inona no tokony hatao? Eo ny vahaolana amin’ny rafitra. Anjaran’ny rehetra ny mijery izay tena hatao? Inona no tena anjara asan’ny fanjakana ary ny anjara asan’ny vahoaka ao anatin’izany? Efa mba manome vahaolana kely ihany ny fanjakana, ohatra, hoe inty misy vary. Nefa mbola ifanararaotana koa ny vary. Izay no mitarika tsy fandriampahalemana: sosotra ny olona. Lasa hoe iza no tsy mandray ny andraikiny? Raha manana izay fahendrena fandraisana andraikitra izay ny tsirairay, milamina foana ny tany.

* Ny fahitanao ny asan-dahalo any atsimo, ohatra, anjatony ny dahalo, anarivony ny omby very? Manana basy vaovao sy tsara no ho ny an’ny mpitandro filaminana ny dahalo.

– Izay ilay zavatra noresahiko… Noho ny fahantrana sa noho ny faharatsiana teraka ao amin’ny sain’ny olona? Mety lasa misy olona miaraka hoe hanao an’izao na izatsy amin’izany. Tsy fomba malagasy aloha izany mifamono izany, any atsimo ka hatrany avaratra.

Misy olona mikarakara sy mandamina àry ve izany asan-dahalo izany? Tsy mipetraka intsony ve ny hasina sy fanajana ny aina, fa ny vola no mahamaika ary fakana fahefana no mahasarotiny? Izany no mahatonga tsy fandriampahalemana.

Amiko, momba ny dahalo izao: inona ny tena fanabeazana nomena tany an-tsekoly na tany am-piangonana na teo amin’ny fiarahamonina, hatraiza ny tena voaray? Misy tomponandraiki-panjakana ve manaiky an’izany dahalo voavatsy basy izany? Mila fahatongavan-tsain’ny tsirairay…

Na misy rafitra sy lamina apetraka toy inona aza eo, izay hatrany io raha mbola misy olona iray ratsy fanahy, tsy mijery afa-tsy ny tenany fa tsy afa-miahy ny mpiara-monina aminy.

Nangonin’i R. Nd.