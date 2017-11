Corsair : un service client délocalisé à Madagascar

La compagnie aérienne française Corsair délocalise son service client à Madagascar et s’installe désormais dans l’immeuble Assist Développement à Ivandry. Le nouveau call center a officiellement été présenté hier.

C’est le fruit du partenariat entre le transporteur et la société ADM Value, le spécialiste de la relation client offshore qui dispose aujourd’hui d’une dizaine de sites de production, en France, en Espagne, au Maroc et à Madagascar. A noter qu’ADM Value a gagné le prix et a été élu service client de l’année, tous les ans, depuis 2013, à Madagascar et s’est engagé dans le transport aérien dès mai 2015.

«Grâce à ce partenariat, nous sommes très fiers et heureux de soutenir l’emploi et l’activité économique à Madagascar. Une nouvelle équipe de télé conseillers, nous avons créé 40 emplois, a été recrutée à cette occasion. Ils travaillent désormais pour Corsair pour répondre aux clients qu’ils soient en France, aux Antilles ou à La Réunion», a expliqué Antoine Huet, directeur général adjoint, affaires commerciales chez Corsair.

En quelques chiffres, Corsair, c’est près de 250.000 appels par an à raison de 700 à 800 appels par jour. Actuellement, Corsair dessert à la fois Paris au départ de Madagascar à raison de deux à cinq fréquences par semaine, en fonction des périodes, et également La Réunion à une fréquence par semaine. Sur Madagascar, la compagnie prend 20 à 25% de part de marché sur la ligne Paris et 17% sur La Réunion.

Le Business Class

La compagnie aérienne Corsair renouvelle également ses services. La compagnie propose dorénavant le Business classe à bord de ses avions qui desservent Antananarivo, à l’instar de la classe «Premium grand large» et de la classe économique.

«Le Business classe sera proposé à bord des Boeing 747 et à l’avant des Airbus A330, à partir de mi-décembre, pour répondre au confort attendu par les passagers», a avancé le directeur général adjoint de la compagnie, Antoine Huet.

Rakoto