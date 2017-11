Chronique : enguirlandés comme un sapin de Noël… avant Noël

Aujourd’hui, 23 novembre, les dernières fleurs des jacarandas résistent comme elles peuvent aux premières pluies de la saison des orages et du tonnerre. On s’est demandé combien de temps il nous faudrait pour aller travailler dans les embouteillages qui paralysent la circulation dans toute la capitale. On se demandera ce soir combien de temps il nous faudra pour regagner nos pénates, probablement sous la pluie. Dans les grandes surfaces, on a pris le pli des homologues du monde moderne : les sapins et les décorations de Noël ont précédé l’Avent de quelques jours! Si l’humeur n’est pas encore à la fête, on nous y prépare avec beaucoup de persuasion.

Noyés sous la pluie, les fleurs de jacarandas et les guirlandes, on se laisse gentiment empapaouter… et pfffttt, comme par miracle, on en oublie qu’il y a un mois à peine, on était en guerre.

Avec le recul, le mot paraît un peu trop fort ? On n’hésitait pourtant pas à l’employer, il y a un mois à peine. La pluie a balayé les traces de cette drôle de guerre, les rues sont sales, les bennes à ordures croulent sous les ordures et on crache avec un entrain renouvelé.

Avec le retour à la normale, on a retrouvé l’une de nos plus fidèles amies, la rumeur. Pendant quelques semaines, elle s’était montrée discrète, ne sachant pas trop sur quel pied danser. Ragaillardie par ses vacances forcées, elle est revenue en fanfare pour effrayer des parents d’élèves prêts à déterrer la hache de guerre.

Si la rumeur avait des doutes sur l’accueil qu’on lui ferait après ces semaines difficiles, son succès l’a confortée dans ses résolutions de fin d’année. Elle a donc choisi une arme de choix, la mine à fragmentation, pour suggérer que, peut-être, nous avions rêvé cette drôle de guerre qui n’aurait pas eu lieu.

D’après la rumeur, la peste est comme les fleurs des jacarandas en octobre, comme la pluie en novembre, comme les embouteillages chaque matin. Elle revient chaque année sans tambour ni trompette. D’après la rumeur, on nous a empapaoutés et enguirlandés pour préparer Noël… 2018.

Kemba Ranavela