Rina Ralay-Ranaivo : «Mon travail s’articule autour de la mémoire et du corps»

Rina Ralay-Ranaivo est un artiste visuel au parcours atypique. Pour lui, la photographie n’est pas sa première profession, c’est avant tout un plaisir, libérateur de création. Avide de nouveaux lieux à explorer et de sensations à exprimer, il met ici en lumière son cheminement en photos et notamment, sa participation à la 11e édition de la Biennale africaine de la photographie, au mois de décembre. Interview.

*Les Nouvelles : Qu’est-ce qui vous a amené vers la photographie ?

– Je ne me considère pas comme photographe même si j’ai produit quelques séries. Elles n’ont jamais été exposées d’ailleurs, du moins pour le moment, puisque ce sont des travaux en cours. Toutefois, je m’ intéresse beaucoup à la photographie. J’ai assuré le commissariat de quelques expositions dans le cadre de mon travail à l’IFM. J’ai beaucoup d’affinité avec l’image en général, qu’elle soit fixe ou mobile. Je prends beaucoup de plaisir à me pencher sur les projets photographiques, construire et déconstruire les narrations, les imaginaires et les files d’idées. Je serai sans doute photographe plus tard mais pour le moment je prends le temps nécessaire pour affirmer mon regard et engager les réflexions que cela suppose et demande.

*Vous êtes photographe mais aussi vidéaste.

– J’ai commencé par l’image mobile et ma manière de travailler se rapproche assez de celle de ceux qui manipulent et fabriquent de l’image : le cadrage, la lumière, le graphisme, les perspectives, etc. Je ne suis pas très en fort en technique puisque je n’ai suivi aucune formation dans ce sens, c’est un peu dommage, néanmoins, je sais reconnaitre les valeurs des images. J’apprends en faisant.

*Et votre cheminement artistique ?

– Mon travail est une forme de réflexions qui sont en perspective. Il y a des moments intenses et des moments plus calmes. Ce travail de production de sens s’articule essentiellement autour de la mémoire et du corps. Je m’intéresse tout particulièrement aux traces laissées dans la chair par les événements qu’elle a vécus ou dont elle a été témoin. Je considère ce travail sur les traces de la mémoire comme de nouveaux questionnements sur le rapport que nous entretenons avec notre propre existence et celui avec le monde. Ces traces sont intimement liées à notre mécanisme de pensées, à nos émotions et sentiments. Elles nous fabriquent en nous construisant et en nous déconstruisant à la fois.

*Quels sont vos prochains projets?

– Les Rencontres de Bamako est un événement artistique d’envergure. La sélection des artistes se joue à l’échelle du continent africain et de ses diasporas. 40 propositions artistiques ont été retenues dont mon installation MD370 qui est un regard personnel que je porte sur Madagascar. Du 2 décembre au 31 janvier 2018, les artistes, la presse et un important réseau, qui travaille dans la diffusion des créations artistiques contemporaines, se rencontreront à Bamako pendant une semaine pour des journées professionnelles intenses et enrichissantes. Dans un avenir assez proche, je participerai également à la prochaine édition de la biennale d’art contemporain organisée à Dakar, Dak’art.

Joachin Michaël