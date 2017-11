Protection contre les crues : vulgarisation des normes hydro-agricoles

Dans le cadre du renforcement de capacités en matière de réduction des risques et catastrophes, des ingénieurs et des techniciens de la direction du génie rural ont suivi un atelier de formation de formateurs, depuis mardi jusqu’à hier, à l’hôtel Panorama Andrainarivo. La vulgarisation des Normes malgaches de construction des infrastructures hydro-agricoles contre les crues et inondations (Nihycri) a été particulièrement soulignée lors de cet atelier. Cela, dans l’objectif de réduire, voire endiguer, les dégâts causés par les inondations et les crues, et par la même occasion d’éviter les pertes économiques engendrées. Un secteur qui représente pourtant 27% du PIB et 40% des exportations (source Instat en janvier).

Les régions Menabe et Sava ont été les premières bénéficiaires de cette formation. «A l’issue de cet atelier, les participants seront capables de réaliser des formations en cascade sur l’application du Nihycri», a indiqué un responsable du cabinet d’études Gerco qui assure la formation. Les ingénieurs et techniciens du génie rural des régions Alaotra Mangoro et Boeny feront partie de la prochaine vague, du 20 au 24 novembre.

Sera R