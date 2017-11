Groupe Star : les exigences qualité des produits

Le groupe Star investit depuis plus de 60 ans pour la qualité de ses produits et la satisfaction de ses clients et ce, en étant une industrie productrice de boissons destinées au grand public.

Cette année, le groupe Star renouvelle sa participation en tant que partenaire officiel des Journées nationales de la promotion de la sécurité alimentaire et de la qualité des denrées alimentaires, au palais des Sports et de la culture Mahamasina, hier et ce jour. Une occasion en effet pour les consommateurs et les partenaires de la Star de prendre connaissance des engagements et des actions de la Star en faveur de la qualité, comme sa politique de sécurité des denrées alimentaires.

«Pour ces journées, nous parlons de tout ce qui est codification des produits… Ces informations permettent en effet de retracer le produit en cas d’incident ou de réclamation, soit un système d’identification traçable pour tout consommateur», a expliqué Carine Razafindrakoto, responsable communication du groupe Star.

Actuellement, le groupe Star compte six usines dans tout Madagascar et près de 30.000 contrôles qualité y sont effectués par semaine pour garantir la satisfaction clientèle. Le groupe Star est à ce jour le premier et la seule industrie certifiée FSSC 22000 (Food Safety System Certification) et ISO 9001 à Madagascar et devient l’un des rares récipiendaires de ce double certificat dans l’océan Indien et en Afrique.

A travers une politique d’amélioration continue, le groupe Star met en place des systèmes de contrôles rigoureux et quotidiens durant chaque étape de la production – depuis les achats des matières premières à la production, en passant par le stockage et la distribution – afin de répondre aux exigences des normes internationales et surtout, assurer la satisfaction des consommateurs.

Arh.