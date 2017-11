Chronique confusion de rôles : faute de servir d’exemple, donner des leçons

Jamais encore la population n’a autant ressenti un tel mal-vivre, de partout montent des critiques à propos de mauvaise gouvernance. Injuste jugement, de l’avis des gens du pouvoir. Possible. Toujours est-il que les résultats ne plaident pas à l’établissement d’un bilan positif. Au contraire, ne s’agissant pas d’une simple impression mais puisé sur la réalité du quotidien, il faut se rendre à l’évidence des difficultés qui se multiplient et qu’aggrave l’explosion des prix. En nombreux domaines, sauf en matière de liberté d’expression, la notion de liberté dérive et se résume à une sorte de permissivité, sans besoin d’avoir été décrétée l’anarchie s’installe. La liberté des prix n’échappe pas à la débandade. La réglementation et l’autorité échappent de plus en plus à un Etat dont la fonction se réduit à servir de décor à une République réduite à faire spectacle permanent d’opérette. Ce n’est pas faute au pouvoir de se prendre au sérieux, même si il donne la fâcheuse impression d’ignorer le sérieux à la tâche.

L’ivresse des cimes au sommet de l’Etat n’aident pas les têtes légères à prendre conscience des lourdes responsabilités qui sont les leurs. On en finirait à relever les signes d’une inclination à gouverner en égoïste et à soigner en premier des intérêts particuliers. S’enrichir par tous les moyens ou rester pauvre faute à pas de chance font partie de la liberté. L’opinion publique accepte sans plus rechigner les scandaleux enrichissements, toutefois les gens commencent à se formaliser à voir à l’abandon la défense des biens et intérêts du pays et de la population.

Les gens du pouvoir, vautrés dans des aises, oublient de considérer que le public les observe, des plus petites combines aux plus graves actes de forfaiture rien n’échappe aux observateurs. Il serait injuste de mettre tous les hauts responsables dans le même sac, il n’est pas interdit de penser qu’il en est certains qui sont de bonne foi. Est-ce pour se donner bonne contenance ou en raison d’une ignorance crasse, ils fonctionnent avec la même tare. Ne disposant d’aucun programme réaliste, n’ ayant par conséquent de chantier cohérent à une politique, ils pensent compenser le vide en se répandant en prêchi-prêcha, et pour les mêmes causes d’incapacité, manque de préparation et d’intérêt pour la chose, immanquablement se prennent les pieds dans les tapis. Attention à la chute.

Léo Raz