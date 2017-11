Athlétisme : les bourses olympiques attendues

La préparation des athlètes malgaches en vue des Jeux olympiques (JO) de 2020 est mal partie ! Et pour cause, la réponse positive du Comité olympique malgache (Com) suite à la demande positivement de la Fédération malgache d’athlétisme (FMA) reste à attendre.

D’après les informations recueillies, le dossier relatif à la demande de bourses olympiques, envoyé par la FMA, a été refusée par le Com qui ne reconnait pas la fédération. Une décision qui, une fois de plus, démontre l’acharnement de Siteny Randrianasoliniaiko et compagnie à l’encontre de l’athlétisme malgache. Pourtant, aucune décision émanant de la Fédération internationale d’athlétisme (Fia) et même du Com, n’interdit la FMA de poursuivre ses activités. De plus, la suspension des trois membres de la fédération prise par le Com n’est qu’une annonce sans effet en l’absence d’une note officielle.

En tout cas, la route vers les JO de 2020 s’annonce délicate pour les athlètes si le Com campe sur ses positions. Pourtant, la Solidarité olympique est claire dans ses dires : «Pour le plan 2017-2020, les programmes mondiaux visent en priorité à accroître l’aide aux athlètes et soutenir les CNO pour protéger les athlètes intègres, à renforcer la structure des CNO, à maintenir l’aide à la formation des entraîneurs et des dirigeants sportifs, ainsi qu’à promouvoir l’Agenda olympique 2020 ».

Quatre athlètes prétendants

Cette fois-ci, la FMA propose trois athlètes à bénéficier de bourses olympiques dans trois épreuves bien distinctes, à savoir, le 100m haies, le 400m et le 400m haies. Un quatrième athlète est également dans les starting blocks, mais à ce stade, désormais la Fia n’octroie qu’un stage pointu par pays. Todisoa Franck Rabearison a été le dernier à obtenir cette bourse l’année dernière. Il a suivi une formation de 7 mois au centre international d’athlétisme de Maurice.

Naisa