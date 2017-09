Gastronomie : le 4e salon, haut en couleur

Chaque année, depuis quatre ans, l’Alliance française d’Antananarivo (AFT) célèbre la Fête de la gastronomie. Cette année, elle organise carrément un salon qui se déroulera durant trois jours d’affilée, du 22 au 24 septembre. Par rapport aux précédentes éditions, cette fois-ci, elle propose davantage d’activités.

«Pour cette quatrième édition, le nombre de participants a augmenté. Plus d’une cinquantaine de stands dévoileront leurs produits. Et ce sera aussi une bonne opportunité d’apprendre et de découvrir d’autres recettes», a déclaré l’AFT. En effet, l’objectif est de faire découvrir au public les mille goûts et saveurs qui existent dans notre pays et aussi de le divertir à travers trois expositions, des concours, des animations et des ateliers.

Trois expositions et plusieurs ateliers

«Cette année, nous allons proposer trois expositions différentes. La première s’intitulera «Les recettes de chef», qui coûtent moins cher mais qui ont pourtant des goûts exquis. Les cuisines française et malgache seront donc mises en avant. La seconde, baptisée «Le riz qui nourrit le monde», est une exposition de photographie en collaboration avec la Cirad. Elle démontrera les différentes variétés et les origines du riz. Et enfin, la troisième concerne les produits de la pêche aux Seychelles.

Concernant les ateliers, plusieurs chefs partageront leurs savoir-faire durant le salon. Certains dévoileront la cuisine européenne ainsi que leurs desserts. D’autres se focaliseront seulement sur les pâtes feuilletées ou encore la pâtisserie spéciale Macaron. Des recettes végétariennes seront aussi présentées… «Cette année, l’inscription à ces ateliers sera gratuite et se fera uniquement à l’AFT, jusqu’à la limite des places disponibles», a-t-il conclu.

Holy Danielle