Coopération Chinoise : 3,54 millions de dollars investis à Madagascar

Les investissements chinois à Madagascar s’élèvent à 3,54 millions de dollars cette année. Cela témoigne de l’excellence des relations entre les deux pays dans plusieurs secteurs d’ activités.

La Chine participe activement au développement de Madagascar. Actuellement, les investissements chinois dans le commerce, la transformation, les infrastructures, le secteur minier et l’aquaculture s’élèvent à 3,54 millions de dollars. Plusieurs projets sont également en cours dans le cadre de la coopération bilatérale entre les deux pays dont la construction et la réhabilitation routière.

A ce sujet, le conseiller économique auprès de l’Ambassade de Chine à Madagascar, Shaomin Liang, a abordé, hier, lors d’une rencontre avec la presse à Nanisana, la construction de la «Route des œufs» à Mahitsy, reliant les villages d’Ampanotokana et de Mahazaza, financée par le gouvernement chinois et dont les travaux débuteront au premier trimestre 2018. La construction de la route Ambilobe-Vohémar est également en discussion actuellement. Shaomin Liang de préciser à ce propos que «Des études de faisabilité technique et financière sont menées à ce propos en ce moment».

610 millions de dollars d’échanges commerciaux

Concernant les échanges commerciaux entre les deux pays, la valeur du volume commercial entre l’Empire du milieu et Madagascar s’élève à 610 millions de dollars US pour le premier semestre de l’année, sur un fonds de 80 milliards de dollars US entre la Chine et l’Afrique. Les échanges commerciaux entre les deux pays représentent ainsi 0,7% de la balance commerciale globale entre la Chine et le continent africain. Pour rappel, les échanges commerciaux entre la Grande île et la Chine ont atteint 1,1 milliard de dollars durant l’année 2016.

En effet, la présence chinoise sur le continent africain se singularise un peu plus chaque année. Les investissements de la Chine dans les pays d’Afrique atteignent actuellement 1, 59 milliard de dollars. Et les échanges commerciaux entre l’Empire du milieu et le continent africain s’élèvent à 85 milliards de dollars.

Riana R.