Resaky ny mpitsimpona akotry : tetika fonosin’ny fikasana hanao fanitsiana ny Lalampanorenana

Raha ny filazan’ny Filohampirenena tany Londres no raisina ara-bakiteny dia ny anton’ny fikasana anaovana fanitsiana ao anatin’ny Lalampanorenana dia ny fitandroana ny fahatezan’ny fitantanana amin’ny fanalavitana ny fihozongozonany vokatry ny asa fanozongozonana tsy misy fitsaharana. Inona moa ny lesoka misy tiana harenina. Eo amin’izay no mipetraka ny ady hevitra fa tsy any amin’ny resabe mikasika ny fahafahan’ny fitantanana hanao izay tiany tsy hita ho elingelenina. Mety hisy fahamarinana izany, nefa tsy efa eo ve ny lalàna izay mifehy izany ? Saingy samy mitady hihoa-pefy lalandava izao ka sady tsy misy vidiny no very hasina ny lalàna. Ny lalàna ve no ratsy sa ny olona no efa lany fahendrena tsy azon’ny lalàna ho fehezina intsony ?

Misy ve ao anatin’ny lalàna fototr’andininy mametraka fepetra izay mety ho loharanon’ny fitsingevahevan’ny fitantanana ? Asa na mety ho fototra fitsingevahevana ny fifehezana ny Filohan’ny Repoblika hametraka fialana avy eo amin’ ny toerana 60 andro mialoha ny fifidianana raha hametraka filatsahana izy. Ny mazava dia izay fepetra izay no tadiavin’ ny ankolafin’ny maroanisa ho foanana. Milaza ankolaka izany fa manana fikasana handimby toerana ny tenany andriamatoa Rajaonarimampianina. Ary na miseho mahatoky tena toy ny inona aza ireo mpanohana azy dia feno ahiahy ihany raha olon-kafa no eo amin’ny fitondrana tampony. Milaza moa ve izany fa ny mpitondra an-tampony dia manana hery ahafahany mametraka aloka amin’ny fifidianana izay mety hampiova ny vokatra tononina. Araky ny lalàna, raha izay no fitrangan’ny toe-draharaha, ny Filohan’ny Antenimieran-doholona no mandray ny andraikitra, lasa Filohan’ny Repoblika mpisolo toerana vonjy maika. Tsy itokisana ve ny Filohan’ny Antenimieran-doholona ankehitriny? Raha toa manasarotra loatra ny fanitsiana ny Lalàmpanorenana tetehina hatao dia efa mandeha any ambadika any ny resaka mikasika ny fanovan’olona miandraikitra ny toerana Filohan’ny Antenimieran-doholona. Iza anefa no azo ametrahana toky 100% amin’izao fotoana izao ? Efa noresahana matetika teto ny vola be manondraka ny tontolon’ny fifaninanana ho filohan’ny Repoblika. Ankehitriny tapitrisa maromaro no hany afaka miteny eo amin’io sehatra io. Aza taitra raha tsy iraimbilanja na ariary ny vola isaina amin’izany, fa dollars na euro. Tsipy keli-na 500.000 dollars dia ampy ampivadik’ondana, ampivadi-dela,

Léo Raz