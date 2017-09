Hippisme : la saison reprend ses droits à Bevalala

Les courses hippiques repartent de plus belle à l’hippodrome de Bevalala après une saison riche en challenge à Mahazina Ambatolampy. Et ce, après un dur labeur des organisateurs pour les travaux d’entretien, de restauration et de nettoyage des infrastructures. Six courses sont au programme, demain, à l’occasion de cette 1ère réunion à Bevalala (11e évènement de la saison 2017). La 1ère épreuve est réservée aux apprentis jockeys et verra la participation de six montures, notamment Kalvernium, Nenuphar du Val, Nuage de Fanorona, Jonquille du Val, Ozil et Nick Power. En outre, le prix Antanifotsy mettra sur la piste 7 chevaux de 3 ans et plus : New Man, Orchidée, Noris Faniry, Oiseau d’or, Oscar, Littisia et Hasta la Best.

Quant à la 3e course, elle mettra à l’épreuve Osarius, Navigateur, Nayade, Negus, Lutteur d’or,… Les poulains et pouliches de 2 ans et demi tels Pharys, Prince Nomad ou encore Perle de Carmen, seront également sur la piste lors de la 4e épreuve. Les chevaux de 4 ans et plus, comme Lolita star, Miorenasoa et jovialité, seront, quant à eux, engagés à la 5e épreuve d’une distance de 1.700 m. Et cerise sur le gâteau, les grosses bêtes de course, à l’image de Nabab, l’Oiseau bleu, Nouvelle star,…vont boucler la journée inaugurale en beauté.

Rojo N.