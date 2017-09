Le taux d’analphabètes demeure élevé : 30% des adultes ne savent ni lire ni écrire…

La Grande île figure parmi les pays à fort taux d’analphabétisme, où 30% d’adultes et 22% d’enfants ne savent ni lire ni écrire ni compter. L’Etat, via le ministère de l’Education nationale (Men) s’engage à inverser cette tendance, en investissant dans ce domaine, en soutenant les initiatives des parties prenantes.

Encore du pain sur la planche. Sortir des dizaines de milliers d’hommes, de femmes, de jeunes et d’enfants du cercle de l’analphabétisme constitue une mission ambitieuse pour les acteurs de l’alphabétisation pour éteindre les visions fixées dans les Objectifs de développements durables (ODD) auxquels le pays s’est engagé. Relatant l’ampleur des actions à entreprendre, le directeur régional de l’association «Vonjeo ny zaza malagasy» (Vozama) pour Amoron’i Mania, le Frère Lucien Andriamasy, a évoqué la pauvreté et le faible pouvoir d’achat des ménages comme principale cause de l’analphabétisme. C’était hier à Anosy, en marge de la cérémonie de signature de convention entre le Men, via la Direction des études préscolaires et de l’alphabétisation (Depa), et quelques acteurs dans ce domaine, notamment une dizaine d’associations, neuf ONG et deux groupements.

Raison pour laquelle, les actions de Vozama dans le cadre de son programme d’alphabétisation, ciblant dix milliers d’enfants par an, issus de 4.000 familles dans 700 villages des régions d’Amoron’i Mania et Matsiatra Ambony, sont toujours accompagnées d’appui pour les parents, notamment via le développement d’activités génératrices de revenus (AGR). Pour le Frère Lucien Andriamasy, la pauvreté et l’analphabétisme forment un cercle vicieux qui menace le développement du pays, et mérite des interventions intégrées pour y remédier. Cette association, qui figure parmi celles qui ont été éligibles au programme de subvention des acteurs de l’alphabétisation octroyée par le ministère de tutelle, compte changer la donne dans ses régions d’interventions avec le budget de 190 millions d’ariary qui lui est alloué.

Une subvention de 100 millions d’ariary

Au total, la subvention octroyée à ces acteurs de l’alphabétisation, dont le critère de sélection s’est basé sur

leur expérience dans ce domaine, s’élève à hauteur de 100 millions d’ariary. Il s’agit d’une grande première dans la mesure où c’est le début d’une prise en charge directe de l’Etat en faveur de l’alphabétisation, une initiative qui n’avais jamais eu lieu auparavant. Le projet cible 6.725 jeunes, adolescents et adultes analphabètes ou déscolarisés de 11 à 45 ans dans 13 régions et 30 districts, selon le directeur de la Depa, Arthur Mananjaona Ravelonjanahary. Ce responsable de faire savoir que, « via ces subventions, les bénéficiaires doivent avoir la capacité de lire, écrire et compter avec au moins le niveau équivalent à la troisième année de l’éducation fondamentale, soit comme les élèves ayant achevé la classe de 9e.

Fahranarison