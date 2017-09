Foot Feminin-Elite : et de deux pour Askam

Le foot féminin malgache trouve en l’équipe d’Askam son nouveau patron. Vainqueur de la 2e phase, après son succès face à l’AC Sabnam, hier, à Mahamasina, la bande de Christinah double la mise.

Les phases du championnat de Madagascar élite se succèdent et se ressemblent pour Askam! Déjà vainqueur de la phase inaugurale qui s’est déroulée à Mahajanga, cette formation d’Itasy a récidivé en finale de la 2e phase en disposant de l’équipe championne en titre, l’AC Sabnam, après prolongation sur la marque étriquée de 2-1.

Renversantes, Sarah et consorts l’ont été lors de cette finale. Après avoir été menées au score dès la 18’ de jeu suite à au but marqué par Sophie d’Avaradrano, les joueuses d’Itasy étaient revenues au score avant la pause, grâce à une réalisation de Sarah (45’). Et les deux équipes se sont séparées sur ce score de parité à l’issue du temps réglementaire et devaient se départager lors d’une prolongation. Et la capitaine d’Askam, Christianah, a marqué le but de délivrance à la 105’.

Carton plein donc pour les footballeuses d’Itasy qui ont enregistré un sans faute lors des deux phases et d’empocher le maximum de points (16), devant leurs adversaires du jour créditées de 13 points au même titre que les joueuses de l’Asot.

La prochaine et ultime étape de la joute nationale se disputera du 6 au 14 octobre prochain, dans un lieu qui reste à déterminer. Les trois équipes en haut du tableau partent avec un avantage conséquent par rapport au reste du groupe. Avec 9 points, Mifa attend un miracle pour réussir à renverser la tendance tandis que Som, Ascuf, FC Prescoi et AS Comato joueront pour la formalité.

En transition

Aucun répit ! Les meilleures joueuses de la compétition enchaîneront à partir de ce jour avec la préparation du Cosafa Cup qui aura lieu au Zimbabwe à partir du 14 septembre. Un autre défi très attendu pour le foot féminin malgache face aux équipes nationales de la Zone.

La sélection nationale fera la part belle aux éléments des deux équipes phares de la division élite.

Naisa

Match de classement (3ème place)/

Asot-Som: 2-1

Ando (55′), Mbolatiana (56′)-(Evelyne (80′)

Finale/

Askam-AC Sabnam : 2-1

Sarah (45′), Christinah (105′)-Sophie (18′)