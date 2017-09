Les aides aux sinistrés affluent

Le gouvernement et quelques départements ministériels, tels que le ministère de la Population, de la protection sociale et de la promotion de la femme (MPPSPF) et le ministère de l’Eau, de l’énergie et des hydrocarbures (MEEH), ainsi que la Commune urbaine d’Antananarivo (CUA) ont apporté leur soutien aux sinistrés à Mahavoky. Une délégation dirigée par le premier ministre Olivier Solonandrasana Mahafaly s’est rendue sur place pour réconforter les familles victimes et leur remettre des dons pour les aider à se relever après cette catastrophe, notamment des vivres ( riz, grains secs) et des ustensiles de cuisine, des kits d’hygiène, des tôles et des tentes pour abriter les sinistrés… Le chef du gouvernement a lancé un appel aux responsables pour que les dons arrivent bien entre les mains des bénéficiaires. Ce dernier d’annoncer la tenue de travaux de haute intensité de main d’œuvre (Himo), qui seront rémunérés à 5.000 ariary par jour par travailleur, pour reconstruire les lieux.

Pour sa part, le maire de la CUA, Lalao Ravalomanana, a également octroyé des dons (riz, savon, ustensiles de cuisine et purificateur d’eau) en faveur des sinistrés. La CUA va déployer des techniciens pour assainir les lieux selon les règles de l’hygiène en vue de préserver la santé. Par ailleurs, le MEEH a convenu avec la Jirama de mettre des branchements provisoires d’eau potable à la disposition des sinistrés, qui trouvent actuellement refuge dans des salles de classe de l’EPP de Mahavoky. Un projecteur sera aussi installé sur place pour assurer l’éclairage durant la nuit dans le dessein de garantir la sécurité. Et pour éviter la propagation de maladies et conserver l’hygiène, des latrines et douches mobiles seront montées sur les lieux. Des bacs à ordures y seront également installés.

Fahranarison