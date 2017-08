Resaky ny mpitsimpona akotry : fikaonan-doha Famotsorana Mifamaly (FFM)

Dia hajanona amin’ny fanamafisana ny tsimatimanota ve ilay fihetsiketsehana nitarozaka hatry ny ela izay nandaniana volam-panjakana tsy toko sy forohana, nolazaina hoe Fampihavanam-pirenena? Mazava izao ny fahamaizinan’ny tetika. Amin’ireo olona nosafidiana ho mpikambana ao amin’ny FFM tena izy dia maro ny tandapan’ireo sangan’ny tarika ampihavanina. Fantatra hatrany amboalohany fa tsy araky ny voalaza dia tsy ny vahoaka no ilaina ampiahavanina na misy aza ny disadisa. Na inona na inona fandrangitana nataon’ny mpitarika pôlitika, tsy mbola tena nampiseho fahavonona hiady an-trano ny mponina. Ny mpilalao pôlitika no ilaina ampifanantonina mba hanao fanekena mikasika ny fifanajana ny fehim-pihavanana na tsy hihavana aza noho ny fifaninanany hany fomba anatanterahany ny hevitra izay tohanany.

Tsy ny fihavanana loatra no tena mahamaika azy ireto, fa ny tsy fisian’ny fanavakavahana eo amin’ny famotsoran-keloka.

Raha mijery ny lisitr’ireto olona ao anatin’ny FFM dia tazana mazava fa itsy solontenan-drangahy iry sy ny sisa sy ny sisa. Ireo kalazalahy nifandimby teo amin’ny fitondrana na niandrandra ho tonga tamin’izany dia samy manana olom-be solontenany avokoa. Matetika moa dia lavina tanteraka ny fisabakana ho sady mpitsara no olona ho tsaraina. Eto kosa sady mpitsara, no solon-tenan’ny tsaraina, no mpisolo-vava mpiaro ny olona tsaraina. Na fifampihavanana aza moa no voalaza dia toy ny fitsarana no mety fisehon’ny fiatrehana ny anjarany satria ny “famafana ny heloka sy ny sazy” no tena vontoatin-dresaka.

Raha heverina fa hamaranana ny fiverimberenan’ity fifamelana heloka ka ho tapitra eto ilay hoe “tsimatimanota” dia tokony ho tarehy hafahafa noho izao no fisehon’ny FFM. Olon-kafa, afaka ho mpampiombona olona, tsy nitsabaka mivantana tamin’ny fitondrana. Miala tsiny amin’izy mpitondra rehetra fa mipetraka ny ahiahy. Tsy fantatra fa any ambadika tsy fantatra any, mety nisy ny fiarahana nipetsapetsa. Dia izao, raha sanatria ka nisy izany dia namana niray tendro ve no omena fahefana hitsara mikasika ny fanafoanana ny heloka natao ? Raha miverina ho fihetsiketsehana fotsiny indray ity dia vao mihavery hasina ny fihavanana.

Léo Raz