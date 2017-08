Chronique : une poule aux œufs d’or

Le monde des affaires a toujours manifesté un souci particulier pour que la Chambre de Commerce et d’Industrie d’Antananarivo reste du domaine réservé des acteurs économiques, en clair que les politiciens ne viennent pas y tremper leurs pattes. Les temps sont durs, l’activité politique coûtant cher, les acteurs de plus en plus avides manifestent une rapacité sans borne. La C.C.I.A., forte de ce principe qui la protège, a résisté aux vicissitudes des aléas des régimes qui se sont succédé et réussi à traverser sans gros dégâts les crises successives. Elle conserve un patrimoine non négligeable, et affiche notamment la propriété d’un parc immobilier important. De quoi aiguiser l’appétit vorace des prédateurs.

A l’approche des élections consulaires, des élections périodiques destinées à assurer à la Chambre une instance dirigeante représentative de la tendance d’une majorité du moment, des prétentions d’influences externes se font jour. Les partis politiques entrent dans la danse, charriant avec eux les méthodes en pratique dans leur monde : pleuvent les coups bas, interviennent les intrigues de bas étage, la guerre fait rage dans des batailles de chiffonniers. Les chiffonniers les plus actifs étant les représentants de ceux-là mêmes qui se disputent la sympathie des chrétiens de différentes églises. Ils ne s’interdisent aucun domaine et ne se privent d’aucune méthode.

La guerre entre les deux clans semble inégale, l’un ayant usage des prérogatives de la puissance publique, l’autre ne possédant que l’expérience de la ruse et la fidélité de rares serviteurs qui n’ont pas trouvé herbe plus grasse dans la transhumance. Entre un Goliath maladroit et un David tenace, jusqu’au terme l’issue est incertaine.

Les artisans et entrepreneurs vont-ils bénéficier de la circonstance d’un duel entre acteurs politiques, et pouvoir ainsi mieux résister afin de préserver de la dérive politique connue une institution à la fois vestige que citadelle assumant une fonction active pour maintenir une normalité en soutien des activités commerciales et industrielles.

Léo Raz