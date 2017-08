Resaky ny mpitsimpona akotry : hataoko tsy ataoko Homeko tsy omeko Tiako tsy tiako

Atao ihany ilay izy ka inona no anton’ny fifampilafilana toy ireny, indray andro tsy manda ny mety fitrangana fanovana ao anivon’ny governemanta ny ampitso manipaka ny filana an’izany, dia tampotampoka eo io fa atao ilay izy. Fitantanana raharaha-pirenena no voakasika izany ka inona no ahafahana anaovana akinafonafona an’izany, sa ve nohon’ny fananana ny fahefana dia afaka anaovana homeko tsy omeko ny vaovao momban’ny tetika entina anaovana azy. Sarotra moa ny fandidina rehefa ao anatina tambajotra niarahana no voatery andrasaina, na nisy aza ny tsy fitovizan-kevitra sy ny disadisa izany hoe niarahana sy niaraha-petsa izany dia karazana fifamatorana ihany. Marina fa na miray vilia izao aza dia ao ny tiana sy tsy tiana. Tsy dia izay loatra moa no niseho tamin’ity farany ity, fa araky ny filazana dia lasa vali-pankasitrahana aza no azon’ireo nogontana avy ao amin’ny governemanta ka ho tendrena amina fanatanterahana iraka avo andraikitra izy ireo. Marina any izany, raharaha antrano-antrano ihany no fisehon’ilay fanovana, lamba efa tota no navadibadika, olona iray no vaovao dia ny minisitry ny Fitsarana, zaran’ilay teo aloha angamba aza no nalana nohon’ny fanamaivamaivan’ny fikambanan’ny mpitsara ny fahefany. Na izany aza misy ihany amin’izy telo nalana avy eo amin’ ny toerany, nisy ihany no tsy nampoizina, ilay noheverina ho anisan’ny tena avara-patana toateny nanankinana ny asa ho lasa bainga vavolombelona entina Andresen-dahatra rehefa tonga ny fotoanan’ny fampielezan-kevitra. Tsy nanome fahafam-po tanteraka angamba ka na efa mangiram-potsy aza ny andron’ny fifaninanana dia voatery manova famindra fara-fotoana. Nanao fanovana tsy fidiny ny rafitry ny governemanta, izay nitarika fanodikondinana andraikitra sy anarana minisitera. Fanamboarana tetika fotsiny izay, ahiana tsy amokatra an’ilay fiovana andrasan’ny vahoaka.

Tsy ilaozan’ny fivadibadihan’ny fipetrahan’ny fitokisana any andapa rehetra any, tsy mitsahatra ny fifaninanana amin’ ny fahazona avara-pàtana, lasa toy ny mpiralahy mifandrafy ny tandapa mifamingana sy mifanolotra vato mafàna. Raha izay rivotra manempotra izay no tsy hain’ny tompon-trano diovina dia tazana manetroka hatraty ivelany.

Léo Raz