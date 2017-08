Forum de la diaspora: mobilisation des parties prenantes

Les principaux acteurs du rendez-vous de la diaspora, prévu se tenir du 26 au 28 octobre prochain, se mobilisent. C’est ainsi que vendredi dernier, le ministère des Affaires étrangères a abrité une réunion interministérielle d’information et de mobilisation par rapport à ce forum. Selon les informations fournies par le ministère des Affaires étrangères, les départements ministériels ont été invités à participer pleinement aux discussions du Forum sur les thèmes qui peuvent répondre aux attentes de la diaspora et améliorer l’efficacité de leurs actions à Madagascar. « La rencontre, qui est la première du genre à Madagascar, a pour objectifs de réunir les membres de la diaspora, de faire connaître leurs activités de solidarité et de soutien au développement socio-économique et enfin, d’établir des synergies d’action entre la diaspora, l’Etat et les acteurs du secteur privé et de la société civile », assure-t-on aussi au niveau du ministère des Affaires étrangères.

Implication

Par ailleurs, cette rencontre vise aussi à raviver la fibre patriotique de la diaspora et de tracer les lignes directrices de l’engagement de celle-ci dans le développement de Madagascar. Cette année, le ministère des Affaires étrangères fait en effet de la diaspora un maillon essentiel de la concrétisation de la diplomatie économique au service du développement. Dans une interview accordée au journal « les Nouvelles », en mai dernier, la directrice de la Diaspora au sein dudit ministère, Lanto Rahajarizafy, a expliqué que le domaine d’action de la diaspora est vaste et beaucoup reste à exploiter. « La diaspora peut être considérée comme un levier de développement et Madagascar ambitionne de le concrétiser notamment à travers la mobilisation, par exemple en augmentant le volume de transfert de fonds à caractère social ou à caractère économique ou encore à travers la promotion de Madagascar dans le pays d’accueil, à travers le plaidoyer pour Madagascar dans les réseaux ou encore par les transferts de compétences », a-t-elle expliqué.

Dans ce même registre, le ministère élabore actuellement une politique nationale d’engagement de la diaspora destinée à favoriser son implication dans le développement du pays. Ce processus verra la participation de tous les acteurs concernés du secteur public et du secteur privé ainsi que la société civile et surtout la diaspora elle-même.

