Salon RSE, 2e édition – Conférence de Presse #Photos

Salon RSE, 2e édition – Conférence de Presse au CCIA – Juillet 2017

2ème édition du Salon Responsabilité sociétale de l’Entreprise &

Initiatives pour le Développement Durable

« Croissance inclusive, durable et RSE »

Antananarivo, 05 Juillet 2017 ; Sous le patronage du Ministère de l’Industrie et du Développement du Secteur Privé et le partenariat officiel de l’UNICEF, Ur-CSR Consulting est fier d’annoncer la tenue de la 2ème édition du « Salon de la Responsabilité Sociétale de l’Entreprise et des Initiatives pour le Développement Durable (Salon RSE/IDD) » en partenariat avec la Fondation Friedrich-Ebert. Cette deuxième édition qui porte comme thème « Croissance inclusive, durable et RSE » aura lieu les 12 et 13 juillet 2017 prochain au Carlton Antananarivo.

Les Objectifs du Développement Durable (ODD) offrent pour le secteur privé l’opportunité d’élaborer et de mettre en oeuvre des solutions et des technologies innovatrices pour faire face aux entreprises de pointe de démontrer comment leur entreprise contribue à l’avancement du développement durable, en minimisant les impacts négatifs et en maximisant les impacts positifs sur les personnes et la planète.

Pour cette deuxième édition, le Salon RSE/IDD, rassemblera les différents acteurs : société civile, secteur privé et public afin de réfléchir collectivement aux différentes manières de contribuer à l’atteite des Objectifs de Développement Durable : éradiquer la pauvreté, développer un plein potentiel du capital humain protéger la planète et garantir la prospérité pour tous.

La première édition en 2016 a été un succès avec la participation de 40 organisations de différents secteurs, de 3 000 Visiteurs et des centaintes de participants aux différentes conférences. Cette deuxième édition aura comme objectif spécifique de capitaliser les acquis du salon précident et de renforcer l’engagement des différents acteurs dans leurs démarches RSE ou leurs IDD à travers des conférences, des ateliers et des expositions par les différents acteurs. Ce thème tiré des objectifs de développement durable N°08 et N°09 porte sur la croissance économique soutenenue, partagée et durable, le plein emploi productif et un travail décent pour tous, ce qui met l’entreprise, le capital humain et les ressources naturelles au coeur du débat.

En ce qui concerne le travail décent, la durabilité des ressources humaines réside dans le « travail décent », ce qui signifie des rémunérations et sécurité sociale adéquates, le respect des droits du travail et surtout le respect de la liberté de s’organiser en syndicats, de dialoguer, de négocier individuellement et collectivement de meilleures conditions pour vivre décemment, pour pouvoir assurer le renouvellement des forces de travail. Ainsi, la croissance inclusive est aussi nécessaire pour atteindre les objectifs de la croissance, de productivité et de compétitivité que l’entreprise se pose la responsabilité sociale de l’entreprise, ce n’est pas seulement à l’extérieur de l’entreprise, elle commence à l’intérieur de l’entreprise. A la fin, chacun y trouve son compte. (Fondation Friedrich Erbert Stiftung)

Les conférences porteront ainsi entre autres, sur les défis de l’entrepreneuriat des jeunes à Madagascar, les modes de consommation durable et responsable, l’industrialisation inclusive et durable, la RSE et la compétitivité à l’international. A cela s’ajouteront des ateliers de partage et de capitalisation des bonnes pratiques qui permettront de favoriser les échanges, et dont une des finalités est de développer un outil de communication et reporting RSE qui s’intègre entièrement à la stratégie de développement des différents acteurs du secteur privé. Ceci afin d’assurer la prise en compte des indicateurs cibles de développement économique inclusif tels que l’élimination des pires formes de travail des enfants 8.7 ; le niveau de productivité et de diversification économique 8.2 ; le ratio le travail décent 8.5 ; le soutien aux activités de recherche et de développement de l’innovation 9.5

Pendant deux jours, les paries prenantes s’accordent à faire de cet évènement annuel une référence pour les acteurs de la RSE et du Développement du Secteur Privé est d’encourager et de promouvoir les différentes initiatives qui contribuent à ce succès à travers les partages d’expérience et de bonnes pratiques.

Ur-CSR Consulting, initiateur et organisateur du salon a pour mission de promouvoir les nouvelles pratiques des affaires à Madagascar et d’accompagner les entreprises dans le diagnostic et la mise en oeuvre de leur stratégie RSE et DD.

UNICEF en tant que partenaire officiel du salon, joue un rôle de plaidoyer pour instaurer un environnement d’affaires durable, respectueux des droits humains, et spécifiquement des droits des enfants.