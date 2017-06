Pérégrinations hebdomadaires : l’imagination en panne

C’est dans les vieilles marmites que l’on fait les meilleures soupes à ce qui se dit, seulement à l’évidence la population non seulement boude mais vomit le plat réchauffé destiné à faire un événement de cette semaine, une rata que les gouvernants successifs à tour de rôle ont servie sans succès. Une once de jugeote aurait évité l’échec par cette récidive, et aurait poussé à s’investir dans des formules autres que pareil four éprouvé à ne pas faire recettes. La plus belle femme au monde ne peut… rappelle trivialement une banalité sexiste. Mais qu’espérer d’aveugles, sourds, de surcroît cossards, les sens émoussés ne leur permettent pas ni de percuter les messages de la population, ni mobiliser une imagination en panne. Parfois on a le sentiment vague de s’égarer dans le temps et pourtant justement en lisant l’actualité, moyen par excellence pour situer dans le présent. Demeure une impression diffuse du déjà vu mais en pire, une bouillie faite de médiocres remakes de navets.

Délocalisation du conseil des ministres

Rapprocher de la population l’organe exécutif relève d’une bonne intention. En toute bonne foi on pourrait faire un symbole de cette volonté l’initiative de tenir un conseil de ministre en dehors de la capitale, même si de mauvais esprits n’y décèlent qu’une occasion dispendieuse offerte aux participants de faire un break, une sorte de récréation des ministres. Dans l’affaire il n’y a que le lieu qui change, parler de décentraliser abuse le public, autour de la table se trouvent les mêmes qui d’ordinaire le mercredi se réunissent autour du Président de la République. Le fait que le conseil se tienne à huis-clos à Antsiranana ne suffit pas à lui donner le visage d’exercer son autorité de façon centripète, alors qu’il incarne la tendance la plus centrifugeuse du système. Onéreuse ? Pour sûr, mais ce n’est pas un problème. Quand on aime on ne compte pas, surtout quand ça ne sort pas de sa propre poche. Déplacer toute cette kyrielle de grosses légumes avec leurs accompagnateurs coûte quand-même un bon prix, surtout que des caprices ont commandé sûrement à certains de se singulariser de ne pas prendre les lignes régulières. C’est vrai que s’agissant des plus hautes autorités, de même que l’on ne met pas tous les œufs dans le même panier on n’embarque pas tout l’exécutif dans un même appareil volant. Ça ferait pourtant chic pour eux de monter dans le même avion et de tenir le conseil durant le vol. On entend déjà d’ici le porte parole se racler la gorge éclaircir sa voix pour communiquer sur «un conseil avec élévation» pareillement que l’on parle de conseil décentralisé. Le lieu ne fait pas le fond. Et puis des petits malins ne rateraient pas l’occasion de vouloir amuser la galerie et faire des gros titres sur «les ministres s’envoient en l’air». A force de ne considérer que les pitreries on en oublie l’essentiel, les grandes questions traitées lors de ce conseil ! Des dossiers, R.D.S.A.S : rien de spécial à souligner.

Rien n’amuse la population en cette semaine d’avant les fêtes ? Les gens n’ont pas le cœur ou plutôt la bourse à se payer la fête. Heureusement ou malheureusement nul besoin de délier les cordons de la bourse pour que soient servis ceux qui savourent du gore et du burlesque.

La turpitude fait spectacle

Triste spectacle que celui qu’offre les combats sauvages qui n’ont de règles qu’à échanger des coups, vicieux de préférence, et d’un le public spécialisé en réclame, et de deux ça représente toujours une chance de sortir vivant comme de ces combats à mort organisés clandestinement pour des aficionados qui paient à prix d’or le droit d’assister en live à des mises à mort. Ici c’est gratuit pour le spectateur, les protagonistes seuls jouent leur sort pour de gros sous. L’affaire Claudine entame un énième épisode, une partie du public s’accroche au lassant feuilleton dont on suspecte une fin en queue de poisson, un dénouement par des petits arrangements derrière le rideau qui sera tombé pour enterrer l’affaire dans l’oubli.

Un clou chassant l’autre, arrive sous les projecteurs

le Zorro des contentieux domaniaux, député de son état. Il s’est fait une réputation d’un art de s’ingérer dans les conflits de propriété. Quand il s’invite on ne le voit pas arriver, on ne réalise sa présence que lorsque les querelles s’enflamment, faire de la fumée et attiser le feu il s’y connait d’après ceux qui se sont frottés à lui et s’y sont piqués. Une fois qu’il rentre dans la danse, les protagonistes n’en sortent pas indemnes, les plus chanceux se brûlent les doigts. S’il n’y a rien à glaner il retire son épingle du jeu disparait comme il était venu, si le feu prend bien il en retire des marrons appréciables. Faut-il rappeler qu’il s’agit d’un député ? De cela il ne s’en cache pas, c’est son habit d’apparat pour paraitre en bon prêcheur qui sème la concorde. Nul besoin de s’embarrasser de goupillon, une langue bien pendue très fourchue (aiguisée à l’école des orateurs traditionnels, mpikabary) lui suffit pour dire comme parole d’évangile une loi caviardée à sa fantaisie selon les circonstances. Pantin il excelle dans le burlesque, étonnant que les tristes scénarios des comédies pathétiques dont il improvise la trame agissent de la sorte jusqu’à ce que les victimes éventent le stratagème après en avoir payé la facture, malgré une épée de Damoclès suspendue en permanence menaçant d’une conclusion en tragédie à tout instant.

Léo Raz