Chronique : la série des ex

Ex militaires, ex gendarmes, ex détenus, nombreux se mettent à gonfler les rangs des voyous, comme si le statut d’ex octroie un aura présumant courage et fait d’arme particuliers pour mieux entreprendre des opérations de banditisme. Le qualificatif d’ex exerce une sorte de fascination dotant d’un grade les porteurs projetant ceux-ci à occuper les titres dans la rubrique des faits divers. Le même phénomène concerne les ex du monde politique, maints chroniqueurs dans leur pronostic prématuré des résultats de 2018 ne placent que des ex (le futur ex et les ex ses prédécesseurs)dans le carré de tête, comme si la promesse de reproduire les mêmes schémas de leur gouvernance respective garantissait à chacun une avance. D’autres observateurs à l’inverse décèlent dans la qualité d’ex une lourdeur qui handicape les capacités à opérer un changement. Les temps ont changé, il souffle sur le monde un besoin de renouveau, le peuple malgache n’échappe pas à respirer ce vent qui souffle une nécessité de changer d’air. Pour éviter que les électeurs ne les pénalisent, les ex auront à convaincre de leur détermination à se défaire de leurs anciennes méthodes et à tourner le dos aux réflexes que les habitudes ont incrustés et dans la tête et dans la peau. Au constat de la réalité qui est, si flatteuse que l’on veuille la flatter, peu reluisante comme le vit la majorité, le choix sera cornélien pour le dernier ex, entre une infidélité au passé récent en se condamnant soi-même et assumer l’état des résultats que condamnent la majorité. Même si par nature on a tendance à oublier les rigueurs des hivers passés, et des déceptions consécutives à des tromperies et des entreprises turpides à la charge des uns et des autres la population garde des souvenirs parfois grossis en légende. Ex n’est pas la meilleure qualité pour s’assurer d’une sympathie de la population, d’autant que tous s’acharnent à mettre en valeur leur qualité, plus qu’à convaincre de la qualité de l’avenir qui n’est pour eux qu’un florilège de clichés et de recettes faisant office de projet de société et de programme d’action. Les projets présidentiels et les petites grandes réalisations « manara-penitra » témoignent en ce sens, sans revenir sur toutes ces initiatives attrape-gogos : école de leadership, ranchs communautaires à zébus, cessions d’immenses surfaces à des puissances financières étrangères pour des activités agricoles. Commune à tous l’impuissance ou la coupable complaisance pour n’avoir su ou voulu enrayer le pillage des ressources naturelles…

Léo Raz