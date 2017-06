Tourisme : Le budget consacré à la promotion du tourisme à Madagascar pour l’année 2017 n’est que 300 000 euros, si les îles voisines telles que La Réunion et Maurice allouent respectivement 17 millions d’euros et 10 millions d’euros pour la promotion du secteur.Tourisme : Le budget consacré à la promotion du tourisme à Madagascar pour l’année 2017 n’est que 300 000 euros, si les îles voisines telles que La Réunion et Maurice allouent respectivement 17 millions d’euros et 10 millions d’euros pour la promotion du secteur.