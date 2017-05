Webcup 2017 : Unnamed représentera Madagascar

L’équipe Unnamed représentera Madagascar à la finale océan Indien de Webcup 2017, prévue se tenir vers la fin de l’année. Composée de Cynthia Samueline, Tolotra Andrianalimanana, NyAina Erick Randrianjafy et de ZoTsiorimanana Harimanoa Andrianahajasoa, l’équipe a remporté le premier prix du Webcup Madagascar 2017. L’annonce officielle des résultats a eu lieu samedi dernier dans les locaux de la Chambre de commerce et de l’industrie d’Antananarivo, après l’événement du 20 et 21 mai dernier.

A cette occasion, le jury a décerné trois prix dont le prix de la viralité ayant pour but de récolter un maximum de fans sur une page Facebook créée pour l’occasion ainsi qu’un prix bonus. Le premier prix a été décerné à l’équipe Unnamed, le deuxième à l’équipe Aegis, le troisième à l’équipe Smart Fusion. Le prix de la viralité à été remis à l’équipe Itree.

Pour cette Webcup 8.0, les équipes étaient en charge de créer un site internet d’AndroidLand, un parc d’attractions géant et futuriste, peuplé d’androïdes, recréant différents types d’univers immersifs à différentes époques.

Arh.