Madagascar n’est pas la Corée

Arborant son matricule de détenue, l’ex-présidente sud-coréenne Park Geun-hye a comparu mardi à l’ouverture de son procès. Jugée pour dix-huit chefs d’inculpation dont fuite de documents confidentiels, corruption, coercition et abus de pouvoir, l’ancienne Dame de fer risque la prison à vie.

Egalement poursuivie, son « amie de quarante ans », Choi Soon-sil, se trouvait aussi sur le banc des accusés. Cette femme qui est à l’origine du scandale « Choigate » n’occupait aucune position officielle dans l’administration sud-coréenne. Elle aurait profité de ses relations avec la présidente pour contraindre en échange de faveurs politiques de grands conglomérats à verser près de 70 millions de dollars à des fondations qu’elle dirigeait.

Certains diront peut-être que cela ne nous concerne pas, arguant sur le fait qu’il n’y a aucune comparaison possible entre Madagascar et la Corée du Sud. Ils n’ont peut-être pas tort. La Corée du Sud est la treizième puissance mondiale, alors que la Grande île se trouve en queue de peloton. En termes de démocratie, même si les Sud-Coréens constatent que leur jeune démocratie s’est transformée en un régime dominé par une « aristocratie » héréditaire, au moins dans ce pays, on ne badine pas avec la loi.

Un président de la République, un Premier ministre ou un ministre devant la barre ? C’est un scenario encore impensable à Madagascar. Un scenario qui ne deviendra jamais réalité, du moins pour l’instant. Il se trouve en effet que la mise en place de la Haute cour de justice, l’instance destinée à juger les affaires incriminant les dirigeants, tarde à venir. Nul n’ignore cependant que cette institution censée compléter la structure judiciaire du pays est prévue par la Constitution de la quatrième République.

La lutte contre la corruption bat son plein à Madagascar, mais il faut reconnaître que ce fléau est loin d’être maîtrisé. Nous avons nos « Park Geun-hye » ou encore nos « Choi Soon-sil », mais chez nous, les gros poissons trouvent toujours des échappatoires. Madagascar n’est pas la Corée du Sud.

Mparany