Détournement de 300 millions d’ariary : un responsable du projet AEPA-FAD écroué

Le Bureau indépendant anti-corruption a reçu une doléance dénonçant des actes de malversations perpétrés par l’ancien premier responsable du projet AEPA-FAD ou Alimentation en eau potable et assainissement.

Il serait alors question de détournement d’une somme de plus de 300 millions d’ariary. Notons que le projet a été financé par la Banque africaine de développement (Bad) via le Fonds africain de développement (FAD). Après des années d’investigations, le Bianco a pu procéder au défèrement de la personne suspecte devant la justice qui a décidé de la placer sous mandat de dépôt, hier.

Le gouvernement très attendu

Dans tous les cas, «La lutte contre la corruption à Madagascar avance malgré les obstacles et les divergences d’opinions des uns et des autres qui se nourrissent encore ici et là», a indiqué le communiqué du Bianco hier. Malgré la promulgation du texte sur la nouvelle stratégie de lutte contre la corruption, un autre texte est encore en attente, bien que nécessaire dans le processus. Il s’agit notamment de la loi sur le recouvrement des avoirs illicites qui serait bloquée au niveau de l’exécutif. «La balle est entre les mains du gouvernement», précise d’ailleurs le Bianco. Il faut noter que ce texte répond à la nécessité de recouvrer tous les avoirs illicites engendrés par la corruption.

Quelque peu délaissé par la population, le Bianco a pu cette année retrouver sa confiance à travers la saisine de dossiers importants, pour ne citer que celui de Claudine Razaimamonjy qui n’a toujours pas été finalisé. Pour rappel, le Bianco a pu se saisir depuis l’année dernière de quelques dossiers d’envergure tels que l’affaire Bekasy, la Jirama, l’exploitation de l’or à Betsiaka ou encore la corruption auprès du Centre d’immatriculation d’Ambohidahy.

Tahina Navalona