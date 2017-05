Avantages et salaires : clin d’œil aux parlementaires

Les députés et les sénateurs peuvent une fois de plus se frotter les mains. Le dernier Conseil des ministres de la semaine dernière a décidé la révision de leurs avantages, salaires, indemnités et accessoires.

Le fruit du hasard ou un calcul bien établi ? Il se trouve que le Conseil des ministres de mercredi dernier à Iavoloha a modifié et complété certaines dispositions du décret n°2016-196 du 24 mars 2016 fixant les salaires, accessoires, indemnités et avantages en nature des parlementaires. Cela en pleine session ordinaire, qui plus est, fait suite à des rumeurs de motion de censure à l’encontre du Gouvernement. Il s’agit alors de ceux des présidents des deux Chambres, des membres des deux Bureaux permanents et des simples parlementaires.

«C’est l’initiative du Gouvernement et non des parlementaires», a précisé Me Hanitra Razafimanantsoa, la semaine dernière, à Anosy en marge de l’atelier organisé par le Pnud. «Néanmoins, nous avons le droit de donner notre avis dans le cas où ces modifications ne seront pas conformes aux textes en vigueur», a-t-elle poursuivi. Une chose est alors sûre, les parlementaires pourront se défendre s’il s’agit surtout de la baisse de leurs avantages.

Mais une bonne partie des députés affirment n’être pas encore au courant de cette nouvelle.

Véhicules 4×4

Une décision qui pourrait ravir les parlementaires bien que ces derniers aient toujours demandé un véhicule 4×4 pour leurs différents déplacements. La semaine dernière encore, des bruits ont couru selon lesquels certains députés auraient déjà obtenu leur véhicule. Cependant, les bénéficiaires devaient suivre la ligne du régime. Des informations qui n’ont pas encore été confirmées. En tout cas, les députés estiment que cela relève de leur droit. Toutefois, peu de temps après le début de la session également, la motion de censure a été sur toutes les lèvres. La décision prise en Conseil des ministres semble ainsi tomber à pic pour calmer le jeu étant donné que cette intention est totalement aux oubliettes actuellement.

Des textes à la traîne

En attendant, toujours rien au niveau des affaires du pays. Près d’un mois après le début de la session ordinaire, l’ordre du jour paraît être à la traîne et les sujets importants ne sont toujours pas abordés, notamment les textes reportés lors de la session ordinaire de l’année dernière.

Quoi qu’il en soit, il semble que les parlementaires aient dépassé certains syndicats qui n’ont cessé de revendiquer leurs droits. Cela notamment par rapport aux membres du Seces ou encore à ceux de la Solidarité syndicale de Madagascar (SSM). Ces derniers ayant revendiqué la hausse de leur grille indiciaire qui n’est plus conforme à la situation actuelle. Mais comme toujours, priorité aux parlementaires.

