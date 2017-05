Hafatry ny Fivondronamben’ny eveka : voakiana mafy ny mpitandro filaminana sy ny mpitsara

Niteraka resabe tato ho ato ny amin’ny tontolon’ny fitandroana filaminana sy ny fitsarana. Anisan’ny voakiana mafy ireo sehatra roa ireo amin’ny hafatry ny Fivondronamben’ny eveka eto Madagasikara.

« Ho anareo zandary sy polisy ary miaramila: be ny re sy hita ataonareo toy ny firaisana tsikombakomba amin’ny dahalo sy ny mpanao ratsy. Miseho amin’ny fivarotana bala sy fampanofana basy izany, ary ny fampihorohoroana ny tantsaha any ambanivohitra. Mahazatra ataonareo ny fanorana saofera eran’ny lalana. Natao hiaro ny aina ianareo rehetra ireo, nefa lasa mpamono olona. Loza izany. »

Izay ny hafatry ny Fivondronamben’ny eveka eto Madagasikara, ny 13 mey lasa teo. Mahazo ny anjarany amin’izany avokoa ny mpitandro filaminana, mpitsara, olom-boafidy, mpanao politika…

Fanapotehana ny marina ny fitsarana

« Aminareo mpitsara sy tontolon’ny fitsarana, tsy misy madio ny resaka re momba anareo, fa kolikoly sy fanapotehana ny marina ary fanamelohana ny tsy manan-tsiny sy ny tsy manam-bola. Mampalahelo fa na ny namanareo manao asa tsara sy marina aza, potehinareo na afindra toerana », hoy ny hafatra. Vokatr’izany, ny fitsaram-bahoaka no heverin’ny olona ho vahaolana. Zary resabe fotsiny ny hoe tany tan-dalàna.

Notoloran’ny vahoaka fahefana ny olom-boafidy. Nefa zary nampiasaina izany itadiavana tombontsoa toy izay nentina hanasoavana vahoaka. Tolotolotra sy ambin-kanina ve atao odin-tsento ho an’ny vahoaka? Ho an’ny mpanao politika, na mpanohitra na mpomba ny fitondrana: very an-javona ny tena hevitry ny politika, izay fanasoavam-bahoaka. Fitadiavana sy fiarovana seza no hany tanjona manjaka sy hitan’ny vahoaka.

Voateny koa ny fahasalamana, fanabeazana…

Voateny koa ny minisiteran’ny Fahasalamam-bahoaka: firifiry ny marary mafy entina any amin’ny hopitalim-bahoaka jerem-potsiny, fa tsy afaka « mametraka kely »? Ho an’ny minisiteran’ny Fanabeazam-pirenenea: ohatra velona ny tena fanabeazana mahomby. Koa fadio ny mivarotra diplaoma sy manodinkodina mpianatra.

Ho an’ny minisiteran’ny Harena an-kibon’ny tany sy ny angovo: zary tompony mangataka atiny ny Malagasy, ary manao tantely afa-drakotra ny harentsika ny vahiny. « Aza miray tsikombakomba sy matin-kaninkely hanome mora foana ny fahazoan-dalana hitrandraka », hoy ny hafatra. Nahoana re no viraviraina toy izao ny tanindrazana?

Mila fiovam-penitra mahery vaika

Mikororosy fahana hatrany ny fiainam-pirenena amin’ny lafiny maro. Tsy fanairana intsony no ilaina, fa fiovam-penitra mahery vaika hanova izao zava-misy izao. Inona no fototr’izao? Difotry ny lainga sy ny fitaka ny fiainam-bahoaka, ka tsy re intsony ny tenin’ny marina. Ny vola no zary fenitra lasa andriamanitra tompoina hatrany amin’ny faratampony.

Hiova sy hanova famindra amin’izany ve ny mpitondra?

R. Nd.

(Tahirin-tsary)