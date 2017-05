SIXIEME ANNIVERSAIRE DE FREE FM : L’ouverture de Free TV exigée, une pétition est lancée

La radio Free FM a 6 ans. Lors de la célébration de cet anniversaire, la directrice générale de la radio a exigé l’ouverture de Free TV. Une pétition sera lancée à partir de ce jour.

Devant plus de 2500 invités, dans une ambiance de franche camaraderie mais chaude comme la braise, Lalatiana Rakotondrazafy, directrice générale de Free FM, a annoncé qu’il est temps d’ouvrir Free TV, la télévision du groupe Free. Promis depuis plusieurs années et évoqué à chaque célébration de l’anniversaire de Free FM, ce projet s’est vu bloqué par les autorités pour des raisons politiques. Mais lors de la célébration du 6è anniversaire de la radio, samedi à Mahamasina, le leader du groupe Free l’a relancé d’une manière plus consistante, pressante et déterminée. « Dès lundi, (aujourd’hui, ndlr) nous allons lancer une pétition afin d’exiger aux autorités l’ouverture de Free TV », déclare Lalatiana Rakotondrazafy dans son allocution. En effet, nombreux sont les auditeurs de Free FM et les lecteurs de Free News qui sollicitent l’ouverture de la télévision du groupe. Lors de la cérémonie de samedi, la directrice générale du groupe a voulu se rassurer et a demandé confirmation auprès de l’assistance si elle veut vraiment l’ouverture de Free TV. Ensemble, le public a clamé « Free TV ». L’écueil ne se situe pas au niveau de la direction du groupe Free, les responsables ont affiché leur volonté dans ce sens depuis plusieurs années. Sur le plan technique, tout est fin prêt. Mais c’est surtout l’Administration et les autorités en place qui font bloc. Cela pour la simple et unique raison que la liberté, valeur fondamentale à laquelle est attaché le groupe Free et au nom de laquelle Free FM et Free News se permettent de livrer les informations aux citoyens, risque de déranger plus d’un. Le groupe Free qui fonctionne avec un grand professionnalisme et en véritable canal d’information, est considéré comme un média de l’opposition parce qu’il ne cesse de dénoncer les gabegies et les injustices qui règnent dans le pays. Qu’on ne fasse pas deux poids deux mesures. Le régime a déjà ses chaînes – c’est notamment le cas des stations de télévision privées des personnalités politiques proches du Président, pour ne pas dire ses propres conseillers techniques-. « Pourquoi interdire à l’opposition d’avoir sa propre télévision?». Une question qui s’adresse certainement au ministre de la Communication, Harry Laurent Rahajason alias Rolly Mercia, un journaliste connu pour sa lutte pour la liberté d’expression et la pluralité de la presse à Madagascar, lorsqu’il a fondé le club des journalistes privés.

Vavah R.