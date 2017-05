TSINGERINTAONA : 6 taona amin’ity anio ity ny onjam-peo Free FM

Tonga ny andro malaza, feno enin-taona amin’ity androany ity ny onjampeo Free FM. Araka izany, tonga ihany koa ny fety izay iarahan’ny onjampeo amin’ireo mpankafy azy rehetra etsy amin’ny kianjan’ny Kanto Mahamasina. Mpanakanto marobe no iaraka ankalaza io fety miavaka io, isan’izany ny tarika Rossy, Sheyla, Raboussa, G’as.ta, Ramora Favori, Princio, Dah’mama. “Manomboka amin’ny 2 ora tolakandro ity fety fankalazana ity. Nisy ny tapakila maimaimpoana nozaraina tao amin’ny onjampeon’ny Free FM ka izay nahazo ny tapakila ihany no mahazo miditra mijery io fety io. Tapakila manodidina ny 2000 no nozaraina tamin’izany”, hoy ny nambaran’ny tomponandraikitra mpikarakara ity lanonana fankalazana ny tsingerintaon’ny Free FM ity. Azo antoka tsara ny fiambenana mandritra ity lanonana fankalazana ity, hoy hatrany ny nambaran’ny mpikarakara. “Misy ny mpiambina nafarana manokana amin’izany ary efa nisy fiomanana hatramin’ny ela ny fikarakarana ity hetsika ity, mba tsy hisy olona hihoa-pefy”, hoy hatrany ny fanamarihan’ny mpikarakara. Azo antoka tanteraka fa hafana ny sehatra amin’ity anio ity miaraka amin’ireo mpanakanto marobe ireo, araka ny filazan’ny mpikarakara hatrany, hafaliana no hifampizarana mandritra ny ora maromaro amin’izany amin’ny maha tsingerintaona ity andro androany ity.

