PROCESSUS ELECTORAL CREDIBLE : Pas de garanties suffisantes de la part de la Ceni

Les pratiques électorales des pays démocratiques et développés ont toujours servi d’exemple pour les pays en voie de développement comme Madagascar. Il s’agit d’avoir une élection fiable, transparente et acceptée de tous. Chez nous, il n’existe pas, jusqu’ici, d’élection non controversée. Hier, questionné par les journalistes, Ernest Razafindrainibe de l’entité électorale a appuyé sa thèse par la différence entre le contexte en France et celui à Madagascar. «L’amélioration du cadre juridique du processus électoral constitue des avancées importantes pour des elections crédibles et transparentes. Mais je tiens à noter que notre processus sur le maniement des résultats diffère de celui en France » a-t-il déclaré. « Les bureaux de vote transmettent dans un premier temps les résultats au niveau des districts qui les acheminent, à leur tour, vers le siège national de la Commission électorale nationale indépendante (Ceni) et vers la Haute cour constitutionnelle », s’est-il contenté de dire. D’après ce dernier, ce long circuit est à l’origine de la lenteur de la publication des résultats du vote. En France, tous les bureaux de vote sont équipés d’une connexion internet alors qu’ici, même le réseau téléphonique présente des failles, a-t-on précisé. Il faut également marcher pendant deux ou trois jours pour collecter les résultats dans les bureaux de vote des localités enclavées, explique-t-il.

Les suspicions demeurent

En tout cas, jusqu’ici, rien ne rassure les acteurs politiques. Preuve en est la date de la prochaine élection présidentielle qui reste incertaine malgré la règle de la transparence. «En vertu de la loi en vigueur, la fixation du calendrier électoral revient au gouvernement », a répondu notre interlocuteur à la question des journalistes sur la date exacte de la présidentielle. «Le gouvernement doit se référer soit à la Constitution, soit au code électoral. La loi fondamentale prévoit la fin du mandat du président actuel pour le 25 janvier 2019, et l’élection du futur président doit se faire 60 jours avant cette date. Mais ce jour prévisionnel tombe en pleine saison des pluies et c’est contraire aux dispositions du code électoral», a expliqué Désiré Ranaivoson du parti Marina il y a quelques semaines. Ce dernier a donc proposé la date du dimanche 06 mai 2018 pour le premier tour et le 1er juillet de la même année pour le second tour. En outre, le chiffre de la dernière révision annuelle de la liste électorale qui affiche plus de 9 millions d’électeurs suscite des polémiques. «L’important n’est pas le chiffre en lui-même, mais d’avoir une liste fiable. Ceci étant le vrai problème », a indiqué hier Mireille Rakotohery de l’OSCAR lors de la réunion du cadre de concertation avec les OSC et les médias au siège de la Ceni à Alarobia. Ceci dit, les prétendus efforts de l’entité électorale tels que l’amélioration du cadre légal n’ont pas pu faire taire les suspicions des acteurs de la vie politique.

J.Harisoa