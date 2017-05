EDITORIAL : Ayez le courage, au moins une fois !

A toutes ces hautes personnalités qui prétendent œuvrer pour le mieux-être de la population, à tous ces dirigeants qui soutiennent qu’ils ne ferment presque jamais les yeux de jour comme de nuit afin de trouver des solutions pour les divers problèmes que rencontrent leurs administrés, nous n’avons que cette phrase à dire : « venez voir comment nous vivons ».

En effet, il ne suffit pas de discourir ou de pérorer devant une foule, pour la plupart du temps payée, voire obligée d’assister à vos cérémonies, encore faut-il être au fait de ce que ces personnes endurent au quotidien. Il ne suffit pas non plus de parcourir des quartiers ou des villes souvent passés au détergent par vos zélateurs pour ensuite déclarer « j’ai vu ».

Venez plutôt voir comment ça se passe quand nous nous débattons avec quelques coupures de 100 ou de 200 ariary pour essayer de composer un repas décent, souvent le seul de la journée.

Mais c’est un problème autrement plus grave quand les quelques billets de 5 000 Ariary que nous avons en poche, un maigre pécule que nous avons pu épargner après moult sacrifices, ne suffisent même pas à acheter les médicaments nécessaires pour soulager les douleurs d’un proche malade. Dans ces cas-là, les mots nous manquent pour décrire notre détresse et notre désespoir, mais il faut le voir – il faut que vous le voyez – pour croire comment nous arrivons à les supporter.

Ainsi, pour vous, ces princes qui nous gouvernent et dont la plupart vivent dans la capitale, venez donc faire un tour du côté des établissements hospitaliers publics et osez affronter ces malheureux obligés de vendre le peu qu’ils ont (s’ils en ont), de s’endetter (s’ils sont un tant soit peu crédibles) ou, pire, de ramener leur malade chez eux (parce qu’ils sont « insolvables »). Dites-leur alors votre célèbre phrase « je vous ai entendus » si vous l’osez !

Descendez du piédestal sur lequel on vous a malencontreusement mis – et des 4X4 qu’on vous a payés – et venez voir du côté de la vraie vie des Malgaches et la manière dont nous mourons. Ayez ce courage au moins une fois durant vos années de mandat ou d’exercice et on reparlera par la suite de votre reconduction ou de votre prochain poste.

Sinon arrêtez votre cirque et ne parlez pas de choses que vous ignorez, tout président, premier ministre, ministre ou parlementaire que vous êtes !

N. Randria