D’après le Procureur général : Riana Andriamandavy interdit de sortie

Sous le coup d’une interdiction de sortie du territoire (IST) ou pas ? Faisant l’objet d’un mandat d’arrêt ou non ? Autant de questions sur l’affaire Riana Andriamandavy VII. Des interrogations auxquelles le Procureur général de la Cour Suprême, Ranary Robertson Rakotonavalona a apporté des réponses en se référant à la loi en vigueur au pays. Interview.

*Les Nouvelles : L’existence d’un soit-transmis à l’ encontre du sénateur Riana Andriamandavy VII prête à confusion. Si oui, quel est l’ objet de cette transmission ?

-Procureur Général : J’ai reçu deux plaintes à l’encontre du sénateur Riana Andriamandavy VII. La première émane d’ un avocat et la seconde du Syndicat des magistrats de Madagascar (SMM) par le biais de la présidente du SMM en personne, Fanirisoa Ernaivo. Cette dernière porte plainte pour menace de mort sur sa personne, diffamation, violences et voies de fait, dénigrement par voie électronique avec comme preuve une capture d’écran par la victime en personne. Il est inexact de dire qu’il y a un mandat d’arrêt, nous n’en sommes qu’au début de la procédure.

*C’est-à-dire…

-Après avoir reçu ces plaintes, j’ai engagé auprès de la section de recherches une transmission pour enquête et éventuellement pour défèrement. Si j’ai mandaté un défèrement, c’est qu’il y avait flagrant délit. Le jour même où la menace a été effectuée, la victime a déposé plainte avec preuve par image.

*On parle également de l’existence d’une IST à son encontre ?

-Je tiens à vous faire savoir que les deux plaintes ont été envoyées à la section de recherches le 2 mai dernier, avant même le départ de Riana Andriamandavy VII à l’étranger. L’on s’interroge sur ceux qui l’ont informé de l’existence de ce soit-transmis. L’IST a été déposée par le SMM après son départ. Et je vous confirme qu’il est sous le coup d’une IST et celle-ci n’est pas encore levée.

*Engager une telle démarche relève-t-elle de votre compétence ?

-D’après les articles 147, 150 et 152 du code de procédure pénal, je peux vous certifier que j’en ai la prérogative en tant que chef du ministère public. Nullement besoin d’interprétation. Je persiste et signe, cela relève pleinement de ma compétence.

*Pour ce qui est de la suite de l’affaire, étant donné que le principal concerné est à l’étranger ?

-La procédure se poursuit. Les articles 72 à 79 et l’article 85 du code de procédure pénale stipulent noir sur blanc que même s’il bénéficie d’une immunité parlementaire, il peut être poursuivi en cas de flagrant délit. Et flagrant délit a eu lieu : les menaces et les agissements au siège du Bianco à Ambohibao.

* Donc, le processus est en marche…

-Rien ne pourra arrêter le processus. C’est comme le cas du président Ravalomanana qui se trouvait à l’extérieur, mais son procès a eu lieu. Egalement celui du colonel Lylison qui a été jugé même étant absent. L’affaire est entre les mains de la gendarmerie actuellement. C’est à son tour d’entamer toutes les procédures. Si le principal concerné est présent, il sera déféré au parquet.

*Dans le cas contraire…

-Dans le cas contraire, après enquête, la gendarmerie enverra le dossier avec la mention «introuvable» au parquet qui se saisira l’affaire. Si le délit de fuite est constaté, ce dossier sera renvoyé à l’instruction. Dans ce cas, le juge d’instruction délivrera alors un mandat d’arrêt à son encontre.

Recueillis par Nadia