Tsy voafehy ny fanondranana olona an-tsokosoko : sivy vavy mpandefa mpiasa any Koweït saron’ny polisy

Voasambotry ny polisin’ny “Service central des enquêtes spécialisées et de la lutte contre les fraudes documentaires” ny alatsinainy teo, teny akaikin’ny birao fanaovana pasipaoro ny vehivavy iray niaraka tamina tovovavy miisa telo hanaovana pasipaoro, handefasana azy ireo an-tsokosoko any Koweït.

Efa teny amin’ity vehivavy saron’ny polisy teny Anosy ity ny antontan-taratasy rehetra momba azy telo vavy saika halefa any Kowïet ireo, ny alatsinainy teo. Ireto telo vavy ireto voalaza fa saika halefa hiasa, saingy an-tsokosoko ny fandefasana azy ireo.

Taorian’ny fanadihadiana nataon’ny polisy azy ireo, vehivavy roa hafa nosamborin’ny polisy ny alatsianiny teo ihany, tamin’ny 1 ora tolakandro teny amin’ny Poste 67 Ha Atsimo. Fantatra fa mpiray antoka amin-dramatoa Elia izy roa vavy tratra farany. Rehefa natao ny fisavana ny tranon’ny iray teny Alakamisy Fenoarivo, mbola nahatrarana tovovavy miisa telo saika haondrana any Kowet ihany koa. Efa niaraka tamin’ny pasipaoro miisa enina an’ireto vehivavy ireto izay iandrasana Visa sy tapakilam-piaramanidina sisa.

Nahitana pasipaoro miisa 120 efa lany daty avy nampiasain’ny ankizy efa avy niasa tany Koweit ihany koa tamin’izany. Antontan-taratasy maro toy ny fifanaraham-piasana, fampianarana teny anglisy ireo vehïvavy alefa handeha hiasa any Koweit, “quittance” Western Union miisa telo. Mbola nahatrarana flash disque iray nahitana tapakila sy Visa-n’ny ankizy efa lasa any Koweït miisa enina, ny datin’ny 27 avrily teo ihany koa.

Araka ny nambaran’ny polisy, izy telo vavy ireto no mpandefa ireo ankizy miasa any Koweït, ka araka ny filazan’izy ireo, efa tsy voaisany intsony ireo tovovavy efa nalefany any Koweït hatramin’ny nanaovany ity asa ity ary efa nahavitany trano roa ny vola efa azony. Natolotra ny fitsarana omaly izy sivy vavy.

Mbola maro ireo mpisoloky…

Raha ny fantatra, efa noraran’ny fanjakana ny fandefasana vehivavy hiasa any ivelany, toy ny any Koweït sy Liban, taorian’ireny tranga nahafatesana, na namparary tovovavy niasa tany ireny. Ny minisitry ny asam-panjakana mihitsy no efa nanao fanambarana ny tsy handefasana olona intsony. Efa maromaro ny olona tratra saika hiondrana an-tsokosoko, saingy izao hitan’ny polisy izao fa misy hatrany ity asa maizina ity.

Raha ity tranga farany, efa anjatony maro ny tovovavy nalefan’ireto olona ireto an-tsokosoko tany ivelany. Vao ny 27 avrily teo izany ny tranga farany. Fanondranana olona no anasokajiana ny tranga toy izao, raha ny fanazavana azo. Na eo aza ny nahim-pon’ireo tovovavy hiasa any ivelany, natao an-tsokosoko avokoa ny fomba rehetra nanaovana izany. “Ny fametrahan’ny fanjakana lalàna henjana mifanaraka amin’ny fanondranana olona na inona endriny, mety hampihena azy ity. Eo ihany koa ny asa tsy misy eto amintsika ka mahatafaroboka ny tovovavy handeha any ivelany, na resaka fanambakana sy manimba azy ireo aza izany”, hoy ny fanazavana azo.

Yves S.