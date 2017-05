TRAITE DE PERSONNES : L’envoi de travailleuses malgaches au Koweït continue

En dépit de son interdiction par la loi en vigueur, la traite des être humains existe et est toujours pratiquée à Madagascar. Des coupables ont déjà été arrêtés mais cela n’empêché pas les recruteurs de braver la loi. En l’espace d’une semaine, deux groupes de femmes ont été envoyés à l’étranger sans que les autorités réagissent.

L’envoi d’employées malgaches au Koweït se fait de plus en plus fréquent. Cela, malgré les textes qui interdisent la traite des personnes, surtout quand les destinations sont des pays à risques comme la péninsule arabique. Dimanche dernier, un groupe de femmes malgaches a quitté la Grande île pour s’y rendre. C’était la première vague. Comme à l’accoutumée, elles ont pris un vol pour les Seychelles vers 11h du matin. Une fois sur l’île sœur, qui ne leur sert que de pays d’escale, elles s’envolent pour le Koweït. Pas plus tard qu’hier, un autre groupe de travailleuses malgaches, la deuxième vague, qui s’apprêtait à s’envoler vers les Seychelles a été intercepté à l’aéroport international d’Ivato. Les travailleuses sont reconnaissables par leurs accoutrements simples et leur manque de raffinement. Certaines d’entre elles ont du mal à se tenir débout et ne sont visiblement pas à l’aise dans leurs chaussures à talon. Pour la plupart, elles n’ont d’autre bagage que leurs dossiers contenus dans une enveloppe grand format et leurs petits sacs à main. Elles arrivent à l’aéroport tranquillement et s’adressent à des policiers. Ces derniers les reconnaissent au premier regard puisqu’ ils ont eu reçu des descriptions au préalable. Les forces sécuritaires leur prêtent par la suite main-forte, à l’instar de leur fournir les renseignements nécessaires à leur voyage, et prennent en charge leurs dossiers. La police aux frontières ne fait pratiquement rien pour empêcher ces femmes de partir. Au contraire, ce sont les autorités censées appliquer la loi et la faire respecter qui la transgressent. A l’aéroport, elles n’ont certainement pas qu’un seul complice pour pouvoir berner les centaines d’agents de l’aéroport et réussir à monter dans l’avion. Le mécanisme est également déjà bien huilée, ce qui laisse croire que la stratégie est bien préparée à l’avance et que les acteurs, notamment les forces de l’ordre, ne sont pas à leur premier essai. Effectivement, dans tout cela, ces jeunes femmes qui vont se déporter n’ont pas préparé toutes seules leur coup, elles sont surement aidées par des « passeurs ». Heureusement que certaines instances ont pris leur responsabilité et ont pu mettre la main sur six personnes dont trois travailleuses et trois « démarcheuses » lundi dernier. Quatre d’entre elles ont été arrêtées au service des passeports, dans les locaux de la police à Anosy. Une source policière confirme qu’elles avaient déjà sur elles les pièces nécessaires pour demander les visas des travailleuses qui allaient partir à l’étranger. Nos renseignements confirment qu’outre les 120 autres passeports périmés retrouvés sur ces femmes arrêtées, elles étaient également en possession de billets d’avion et de visas. A tous ces documents de voyage s’ajoutent des contrats de travail en langue de Shakespeare. Après enquête, les quatre femmes ont désigné deux autres personnes qui ont également fait l’objet d’une arrestation dans la journée même. Les six personnes interpellées dans le cadre de cette affaire ont été déférées au parquet, hier, et ont été placées sous mandat de dépôt à Antanimora, en attendant leur procès. Ce ne sont pas effectivement les premières personnes arrêtées dans le cadre de l’envoi de travailleuses malgaches au Koweit. Il y a quelques mois, des jeunes femmes malgaches ont été arrêtées aux Seychelles alors qu’elles allaient prendre un vol pour le Koweït. Les autorités seychelloises ont pu les reconnaitre à travers leur comportement étrange, et les ont immédiatement renvoyées à Madagascar. Mais visiblement, les mesures prises jusqu’ici n’empêchent pas les habitués à ce genre de trafic « inhumain » de continuer.

La Rédaction

Les chiffres utiles sur la traite des personnes à Madagascar

1 :

Après la révélation au grand jour par votre journal Free News -N°94 du 28 décembre 2016- de l’envoi illégal de travailleuses malgaches au Koweït, impliquant des éléments de la police aux frontières (PAF) en poste à l’aéroport international d’Ivato, seul un policier de cette unité a été sanctionné d’une affectation disciplinaire. Les investigations que nous avons menées ont pourtant confirmé qu’il n’était pas le seul à être mouillé dans cette affaire. L’impunité continue ainsi de régner dans le pays.

11 :

Les vols à destination des Seychelles, le pays d’escale des travailleuses malgaches, quittent le plus souvent la Grande île vers 11h. Les travailleuses arrivent quelques heures plus tôt à l’aéroport international d’Ivato pour régulariser leurs dossiers et s’enregistrer. En attendant, les autorités compétentes devraient avoir assez de temps pour réagir et les interpeller (les jeunes femmes ainsi que leurs complices), malheureusement rien n’a été fait jusqu’ici, du moins pour le moment.

36 :

Pendant 36 mois d’affilée, soit 3 ans, une travailleuse malgache ayant réussi à partir au Koweït doit verser une part de son salaire à l’agence ou à la personne qui l’a aidée à trouver un employeur et à sortir du territoire. Selon les informations reçues, les deux parties dressent un contrat par écrit, en plusieurs exemplaires, pour éviter que la travailleuse n’honore pas son engagement. Puis, un exemplaire du contrat est remis à l’employeur.

7 :

Toute personne coupable de traite d’être humain, par le biais de l’envoi de travailleuse à l’étranger sans l’accord préalable des autorités compétentes, écope de 7 ans de réclusion criminelle, selon les textes en vigueur sur le territoire malgache. Cette sanction est également valable pour les éventuelles complices.