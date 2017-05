Propriété foncière : une nouvelle loi en gestation

La présentation de projet de loi sur le régime juridique de l’immatriculation et de la propriété foncière titrée s’est tenue hier à Anosy. L’objet est d’exposer les tenants et aboutissants du texte qui sera ensuite soumis en conseil des ministres puis aux deux parlements en vue de son adoption. Si ledit projet sera voté par les députés et les sénateurs, il remplacera ainsi l’ordonnance 60-146 du 3 octobre 1960.

Ce projet de loi prévoit «La mise en place d’une juridiction d’exception, de la reprécision des conditions de mise en cause de la propriété privée, de la redéfinition de certains concepts juridiques et de certaines responsabilités et de la mise en place d’une nouvelle procédure d’immatriculation foncière individuelle».

Selon les explications du directeur général des services fonciers (DGSF), Hanitra Rasendrasoa, «nous nous acheminons vers l’informatisation du système d’archivage des dossiers fonciers».

« Un système d’archivage obsolète, vieux de 110 ans entraînant par la suite le ralentissement voire la complication du traitement », d’après le secrétaire général du ministère auprès de la Présidence chargé des projets présidentiels, de l’aménagement du territoire et de l’équipement (M2pate), Georges Rasoamanana.

Solutionner les problèmes fonciers

En effet, actuellement nous sommes confrontés à plusieurs problèmes comme des dossiers fonciers inexploitables, détériorés, déchirés ou même détruits, des statuts obsolètes.

De ce fait, ce projet de loi contenant 130 articles répartis en cinq titres a pour objet de répondre aux besoins d’une réforme juridique de l’ immatriculation et de la propriété foncière titrée. Cette démarche entre dans la perspective de l’Etat de réconcilier les Malgaches avec leurs terres.

Nadia