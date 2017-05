LANTERNE IMPOSEE PAR LA CUA : Qui a intérêt à exploiter les taximen?

L’exécutif de la Commune urbaine d’Antananarivo (CUA) reste muet sur la suite donnée aux nouvelles lanternes. Malgré les dernières interpellations des conseillers issus de l’opposition à l’occasion d’une conférence de presse il y a quelques semaines, le flou persiste concernant ce projet.

C’est le contrat lui-même qui est très vague. Non seulement, il n’y a que la société « Publimotion », appartenant à un ressortissant karana, qui y trouve son compte, mais en plus elle est très exigeante. «Les conducteurs de taxi contestent jusqu’au bout la nouvelle lanterne. A travers ce projet, la CUA exploite davantage ceux qui travaillent dans le secteur formel» a déclaré hier Harilala, un taximen. En effet, outre le fait que les taximen ne reçoivent aucun centime des recettes publicitaires de la lanterne, diverses conditions imposées unilatéralement par la société telles que la souscription d’assurance ou la réparation de l’outil par le fabriquant lui-même (qui fixe à son tour les frais y afférents) leur sont défavorables. De plus, des dispositions légales s’opposent à cette initiative. «Un arrêté municipal pris en 2003 défend aux taxis et aux taxis-be de faire de la publicité», a-t-on précisé. D’après toujours les explications, près de 30 taxis-ville qui ont acheté la nouvelle lanterne ont décidé de l’enlever depuis plusieurs jours.

Les taximen suggèrent la création d’un cahier de prescription des charges, mentionnant toutes les clauses pour permettre d’éviter les exagérations, notamment les abus de pouvoir de la part des dirigeants de la Commune. Par ailleurs, les responsables devraient rétablir l’ancien système pour empêcher à certains taximen de rouler avec une fiche de contravention à la place des papiers et de la licence de leurs véhicules. Cela, pour lutter contre les taxis clandestins. «A bien y voir, ceux-ci ne sont autres que des employés au niveau de la CUA » a-t-on expliqué. En outre, les taximen se plaignent de la manière dont se fait la contre-visite actuellement, dont le droit exigé est de 8 000 contre 7 000 ariary auparavant.

Aucun développement

Pour en revenir au forcing concernant la lanterne, l’on s’interroge qui a intérêt à exploiter les taximen. Les contribuables paient le prix fort de la mauvaise gouvernance au sein de la CUA. Le pire c’est que l’exécutif cautionne ce projet digne d’un racket. En outre, vu que la municipalité ne touche la moindre part des recettes publicitaires de la lanterne, l’on se demande si des personnalités haut placés à la CUA n’ont pas un quelque lien avec la société Publimotion. Si oui, la CUA et les taximen ne sont que de simples vaches à lait. « Il n’y a qu’aller au niveau des 192 fokontany pour constater que le bilan actuel de la Commune est négatif. Combien d’infrastructures dans les secteurs de l’éducation, de l’eau et de l’assainissement ont été construites? L’état des routes dans la capitale reste lamentable et les embouteillages ne sont pas résolus» ont fustigé, il y a quelques semaines, les conseillers issus de l’opposition.

J.Harisoa