Radanoara Julien : « Tsy hiova ny politika frantsay eto Madagasikara »

Hitodika any Frantsa amin’ny fifidianana filoham-pirenena ny mason’ny mpanara-baovao maro. Anisan’izany ny eto amintsika. Hanao ahoana ny mety ho endriky ny politika’ny ho mpitondra eo ? Nitondra ny heviny ny mpahay fifandraisana iraisam-pirenena, Radanoara Julien.

« Sao diso hevitra isika: raha eo amin’ny sehatra iraisam-pirenena ny Frantsay, raha ety ivelany: mitovy ihany, satria samy miaro ny tombontsoa frantsay avokoa na i Marine Le Pen na i Emmanuel Macron no voafidy eo amin’ny fifidianana fihodinana faharoa. Tsy maintsy miaro ny tombontsoany ny Frantsay aty ivelany. » hoy izy momba ny fifidianana filoham-pirenena, fihodinana faharoa, any Frantsa hatao rahampitso. Samy hafa ny politika anatiny sy ny politika ivelany na diplaomasia eo amin’ny Frantsay. Raha ao amin’ny politika anatiny: samy hafa, ohatra, ny ankavia sy ny ankavanana. Marine Le Pen izao farany havanana; Emmanuel Macron, havia afovoany. Samy manana ny tetikasany ireo, fa tsy mitovy ny havanana sy ny havia.

Ho mafy ny fifandraisana amin’i Frantsa raha voafidy i Marine Le Pen

Raha sanatria i Marine Le Pen no lany eo: ho mafy ny fifandraisan’i Frantsa amin’ny firenen-kafa, indrindra ny afrikanina. Efa niteny izy fa hoferany ny mpitsoa-ponenana. Nefa any Frantsa hatrany ny Malagasy, ohatra, no mandeha. Na amin’izao, efa mihatra ny hoe: na ho any andafy aza ny Malagasy, tsy mila fanazavana ny fandavana ny « Visa frantsay ». Raha mandà, tsy afa-mandeha fotsiny izao ny tena: tsy misy hoe inona ny antony.

Tokony hanao izay mifamaly amin’izay isika: atao toy izay koa ry zareo. Raha te hiala amin’ny vahohon’ny Frantsay, tokony hampitomboina sy velarina ny fifandraisana amin’ny firenen-kafa. « Toy tsy mahalala biby afa-tsy ny sahona isika », hoy izy. Nefa be dia be ny firenena azon’i Madagasikara ifandraisna mba hialana amin’ny vahohon’ny Frantsay an’i Madagasikara.

R. Nd.