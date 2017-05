Hommage à Christian Chadefaux : au revoir Chef

Les Nouvelles est orphelin, orphelin de son rédacteur en chef fondateur. Pour beaucoup de ceux qui ont eu la chance de travailler à ses côtés, il aura été un père, un guide. Il devait sans doute cela à ses yeux de gamin malicieux, ses éternelles bretelles, sa fidèle petite moustache et ses cheveux ébouriffés souvent couverts par son bonnet de laine par temps de grand froid. Comment ne pas l’adorer, ce Chef.

En père, c’est un peu aussi comme cela qu’il se comportait avec la plupart du temps avec sa rédaction. Un père tantôt tout miel, tantôt fouettard. Le soir venu, ce fut toujours avec enthousiasme que l’équipe s’agglutinait devant la table qui lui servait de bureau pour la traditionnelle conférence de rédaction. C’est un peu le moment de la distribution des bons ou des mauvais points.

D’un regard pénétrant et d’une oreille toujours attentive, assis sur le rebord de sa table, il s’attachait à lire entre les lignes des sujets que les équipes de la rédaction proposaient. Lorsqu’un sujet n’est pas proprement abordé, il fallait s’accrocher. Cela donnait lieu à un cours magistral de journalisme. Il faut dire que traiter des informations est un métier qui exige la plus grande prudence. Il ne le savait que trop, sa longue expérience parlait pour lui.

A sa manière, il inculquait la rigueur et le sérieux à ses disciples. Pour autant, il s’évertuait à laisser à chacun un minimum d’espace vital indispensable au développement de leur patte, de leur identité, de leur esprit critique, de leur liberté de penser. Car le Chef c’est aussi cela, un farouche opposant à la pensée unique qui aime débattre des idées. Un anticonformiste qui possède un franc parler parfois strident, mais ô grand jamais sans tomber dans l’irrespect, sans verser dans la vulgarité.

Le Chef aura formé bien des générations de journalistes, si bien que plus de 10 ans après son départ de Les Nouvelles, son emprunte façonne aujourd’hui encore les contours du journal. Au détour des couloirs, des bureaux, on sentirait presque sa présence. Peut-être, finalement, n’a-t-il jamais été très loin. En chacun de ceux qui auront travaillé pour lui, qu’ils soient toujours au sein de la rédaction ou ailleurs, il reste et restera toujours une partie du Chef. Il ne peut en être autrement.

Il avait une grande qualité aussi, celui de cerner son interlocuteur au premier regard, de déceler les talents à la poignée de main. C’est comme cela, peut-être par instinct, peut-être par un sixième sens développé, qu’il aura donné leur chance à bien des journalistes. Rarement, il se sera trompé. Ce serait un comble pour un Chef.

Avec lui, bien plus que les vicissitudes de la vie au desk, il aura parmi à la rédaction de vivre une véritable aventure humaine. Nous aimions être embarqués dans ses combats pour le droit à l’information, pour la liberté de la presse, pour le droit aux lecteurs de lire des informations vérifiées, justes, fraiches. A la hauteur de leurs attentes.

Quel pied de nez au métier que de s’en aller un 3 mai, Journée mondiale de la liberté de la presse. Un signe peut-être, un son de cloche pour ceux qu’il aura formés, le combat n’est pas fini. La lutte ne fait que commencer. La liberté de la presse mérite que l’on se batte pour elle. Ses héritiers sont là, prêts au combat.

Au revoir Chef.

Renaud Rianasoa Raharijaona pour la Rédaction

Pourquoi Christian Chadefaux a été expulsé

Au lendemain du décès du rédacteur en chef fondateur des Nouvelles, il est juste que la vérité soit dite sur un événement qui a fait couler beaucoup d’encre.

On a toujours connu Christian pour son franc-parler un peu frondeur. Sa volonté de quitter L’Express pour créer Les Nouvelles n’a fait que libérer son esprit libre. Malheureusement, le quotidien a été créé sous le règne de Ravalomanana dont on connaît le peu d’appétit pour la chose écrite et l’humour.

Tout a commencé par un papier anodin dans les Marchés Tropicaux, qui faisait le parallèle entre feu Herizo Razafimahaleo dont Christian admirait le parcours et l’intelligence, et Ravalomanana dont il moquait l’inculture. Cet article se finissait sur le meilleur état de santé du cadet, ce qui a mis le président de l’époque dans une grande fureur.

Entretemps, sa liberté de parole lui avait fait écrire un mail assassin sur la moralité et la compétence de Rolly Mercia et Alphonse Maka auprès de L’union de la Presse francophone. Ces derniers ont alors déclenché une vendetta qui a conforté Ravalomanana dans le fait que les confrères ne bougeraient pas. Ce qui a été le cas. Même si Christian Chadefaux a fait toute sa carrière dans la presse malgache, il est resté le vazaha donneur de leçon aux yeux de grand nombre d’entre ceux qui sont passés par son apprentissage brutal.

Deux événements ont accéléré une décision prise sous la colère. Les procédures balbutiantes du quotidien qui en était à ses débuts, ont permis que le caricaturiste passe lors du passage de Kofi Annan secrétaire général de l’ONU une blague de mauvais goût. «On nous confie un âne». Qui méritait tout juste qu’on se moque du peu de finesse du calembour mais qui a provoqué l’ ire du Président, des appels du Premier ministre et des ministres pour exprimer sa colère.

L’esprit facétieux de Christian a pu se défouler lorsque, tout heureux d’avoir un scoop, il a appris que le fils Ravalomanana allait se marier à une Bulgare. Le jeu de mots sur le yaourt au goût bulgare est venu se loger dans l’éditorial. Cet article a été discuté en conseil de gouvernement. Pour si peu…

48 heures pour quitter le pays quand on y a été 6 décennies… La sanction, malgré toutes les interventions et supplications, a été appliquée. Nous avons été peu nombreux à l’accompagner à Ivato pour un départ définitif qui l’a laissé amer et désabusé sur le pays et surtout ses dirigeants. Il y avait une incompatibilité entre la présence d’un esprit libre et le régime autocratique de Marc Ravalomanana. De la même manière qu’a été expulsé Paul Giblin, directeur général de la banque MCB, dont la grande erreur a été de laisser apparaître un léger mépris pour le guide suprême. Ou le Père Sylvain Urfer dont les critiques étaient trop diffusées internationalement.

A l’heure où dans le monde, on voit les extrêmes se banaliser et s’installer au pouvoir, il est de notre devoir de rester vigilant. On ne peut pas laisser le pouvoir aux mains d’incultes aux idées courtes qui n’ont aucun sens de l’humour. Il y va de la survie de l’humanité. En tout cas de celle dont on défend les idéaux. Au-delà de cette page d’histoire qui se referme avec la mort de Christian Chadefaux et au lendemain de la célébration de la Journée de la liberté de la presse, il est impératif de se retourner sur 300 jours d’un code de la communication liberticide. Les pouvoirs qui se sont succédé ont tous eu la tentation de museler la presse et les médias. C’est une bataille qu’ils peuvent parfois gagner, mais la guerre est perdue d’avance. De Ratsiraka à Ravalomanana, aujourd’hui Rajaonarimampianina, la liberté de l’ esprit a toujours finalement vaincu. Même au fait de leur puissance, les présidents fondateurs doivent garder à l’esprit qu’au Gondwana, leur pouvoir est éphémère…

N.A.