VAKY BANTSILANA : Mpitari-bato vilam-bava…ka mampiahiahy

Hatramin’izao, tsy hita anoharana tahaka ny hazakazaka ambany ny farafara ny raharaham-pirenena misy amin’izao fotoana izao. Ambentin-tenin’ny mpitondra hatrany fa manana ny fiandrianam-pireneny i Madagasikara, saingy raha dinihina lalina, mbola raviravi-natentina no betsaka fa tsy tena latsaka anaty tahaka ny tsoka. Manaporofo izany ny resaka Nosy kely manodidina, izay mbola eo ambany vahohon’i Frantsay. Aiza no tena andraikitry ny filoham-pirenena ny momba azy io? Ny azo antoka, vitavita ho azy tahaka ireo raharaha goavana efa nisy hatramin’izay…

Hitsangana indray ny Filankevitry ny Fampihavanana malagasy vaovao. Raha ny nataon’ireo mpikambana teo aloha, tsy maty afoy tsy velon-kantenaina. Ny fantatra anefa, iankinan-javatra maro ny fampihavanana, izay antoky ny fitoniana ara-politika raha ny tombantomban’ny maro azy. Raha mbola ny adilahy politika sy fampiesonan’ireo mpanao politika tavilahin-dresaka no hanjaka eto, ady saritaka tsy ifankahitana no hiseholany. Ho lavitry ny afo ny fampandrosoana tian-kotanterahina. Manjaka hatrany ny andranandrana sy ny kitsapatsapa amin’ny rahaharam-pirenena.

Efa nametraka ny teo anivon’ny FFKM, fa mifototra amin’ny “F” efatra ny fampihavanan’izy ireo. Eo ny fiaiken-keloka, ny fibebahana, ny fahamarinana ary ny fihavanana. Raha ho an’ny fahamarinana manokana, toa ho saro-tadiavina sy sarotra ampiharina raha amin’izao Repoblika fahefatra izao. Manjaka ny mpitari-bato vilam-bava raha io no asian-teny. Iray amin’ireny ny fakana an-keriny tany Toamasina, izay tsy hita tohiny. Ankoatr’izay, ny resaka Anjozorobe, ny “Raharaha Tsirava Rabarijaona”, ny “Raharaha Antsakabary”, ary ny farany teo, ny “Raharaha Razaimamonjy”, izay toa afinafenina toa nify banga.

Mampanontany tena izany rehetra izany hoe, mpitarika azo inoan-teny ve izy ireo ny amin’ny fampanjakana ny fahamarinana? Fositra iray tsy mampandroso ny firenena ity ny tsy fisian’ny fahamarinana, fa fatra-piolika toa tsinain’ondry hatrany ireo mpitondra. Mampiahiahy ny maha mpitari-bato vilam-bava azy ireo. Toa miandry teheza ho lavo ny valalatsimandadiharona ny amin’ny fampijoroana ny Fitsarana avo ahafaha-mitsara ireo olona ambony, izay efa maro no mibirioka. Ny vahoaka hatrany no anaovana refy tsy miampatra tsy hisian’ny fahamarinana. Raha ny tamberin’andraikitra ho an’ny vahoaka, tratran’ny ampitso ampitso lava tsy misy famavany. Na inona filaza anefa, ny vahoaka tompom-pahefana ihany no tompon’ny teny farany…

Rado Harivelo