PLAIDOYER POUR LE JOURNALISME : « Faites en autant, si vous le pouvez ! »

Au lendemain de la célébration de la journée mondiale de la liberté de la presse, les journalistes que nous sommes ne peuvent s’empêcher de répondre aux détracteurs de la profession, notamment certains simples citoyens qui cachent derrière leur anonymat leur appartenance politique, mais également à l’endroit de ces prétendus spécialistes en sociologie, en relations internationales, en sciences politiques….

C’est bien beau de fustiger les journalistes, voire de les vouer aux gémonies sous prétexte qu’ils sont, selon bon nombre de ces spécialistes et de ces citoyens prétendument lambda mais souvent fanatiques d’une cause, à la solde de politiciens d’un bord ou de l’autre, et qu’à cet effet, ils sont responsables de cette cacophonie dont la principale victime est la population qui ne sait plus vers qui se tourner. On semble ainsi oublier que ces journalistes, sur qui certains veulent jeter presque tous les torts, ont toujours été là et n’ont jamais cessé de faire leur travail malgré les risques et les dangers auxquels l’exercice de leur métier les exposait, à l’opposé de certains « forts en gueule » mais qui se terrent ou se sont terrés par simple crainte pour leurs petites personnes. Certes, les journalistes ne peuvent pas se glorifier d’avoir pu changer le cours de l’histoire (même si certains d’entre eux le prétendent), néanmoins ils ont le mérite d’avoir osé dénoncer des abus, voire des comportements dictatoriaux au péril de leur intégrité physique.

Chacun son métier !

Par ailleurs, les journalistes ne se targuent pas d’être spécialistes en quoi que ce soit ni d’être au fait de tout ce qui se passe mais ils s’efforcent tout de même d’apporter le peu qu’ils ont et qu’ils savent pour informer et éclairer autant que faire se peut leurs lecteurs, auditeurs ou téléspectateurs. Une chose que, en passant, Messieurs les grands spécialistes en tout genre avec leurs immenses savoirs devraient faire en tout temps et non pas seulement parce qu’ils veulent se faire mousser ou parce qu’ils lorgnent pour un futur siège au sein des institutions à venir. Pour en revenir à notre propos et pour conclure, il ne s’agit pas de prendre les journalistes pour… ce qu’ils ne sont pas car un jour ou l’autre, il se peut qu’on ait besoin d’eux, ne serait-ce que pour véhiculer de prétendues grandes idées ou pour relayer des revendications et autres desiderata. Alors, à chacun ses convictions, chacun son métier et les vaches seront bien gardées !

N. Randria