JAOMIARY OLIVIER A LA TETE DE LA JIRAMA : Un choix incompréhensible

La décision du dernier Conseil des ministres de nommer Jaomiary Aimé Olivier comme nouveau Directeur Général de la société d’eau et d’électricité, Jirama, a suscité un sentiment d’incompréhension généralisée auprès des employés. Non seulement, il est loin d’avoir rempli les critères requis, fixés par le Comité de sélection, mais aucune information sur son plan pour redresser la Société d’Etat n’a jamais été dévoilé. A se demander même si il en a effectivement un et si ce plan lui avait été réclamé lors de son entretien d’embauche, qui s’est tenu … dans une des chambres de l’Hôtel Colbert à Antaninarenina. Bizarre…

Le Conseil d’administration de la Jirama a publié un communiqué en date du 26 avril 2017 pour justifier le choix de Jaomiary Olivier, 46 ans, parmi les trois noms soumis au Conseil des ministres du même jour. Il y a vanté les points forts du nouveau Directeur général, « sélectionné pour sa volonté de redresser et d’innover l’entreprise pour que celle-ci puisse pleinement assurer sa mission de services publics et atteindre les objectifs commerciaux déterminés ». Les employés auraient aimé pouvoir juger par eux-mêmes de cette « volonté de redresser » si tant est que la transparence promise dans le processus de recrutement avait été respectée. Ils auraient par exemple aimé prendre connaissance du plan que cette nouvelle recrue a proposé au Conseil d’administration pour sortir la Jirama du gouffre dans lequel elle avait été plongée depuis trop longtemps. « Jusqu’à maintenant, nous n’avons aucune idée ni de sa vision stratégique pour la Jirama, ni d’un plan global de redressement, ni du calendrier de réalisation et encore moins des objectifs qu’il s’est fixé dans la gestion de notre société » a confié un agent de la Jirama, visiblement désemparé. « Le Conseil d’administration nous a demandé de le soutenir pour qu’il puisse réussir sa mission, mais comment pourrait-on le faire aveuglément, nous ne savons même pas quelles sont ses compétences dans le domaine de l’énergie ? » a-t-il regretté.

En effet, en matière d’eau et d’électricité, le nouveau Directeur général n’a strictement aucune compétence, encore moins dans la gestion d’une société d’Etat comme la Jirama. Il a longuement travaillé dans le secteur des télécommunications, dans les ressources humaines, on ne demande qu’à croire les affirmations du Conseil d’administration selon lesquelles « Jaomiary Olivier dispose d’une grande expérience dans le redressement et dans l’organisation des vastes réseaux des grandes sociétés », peut-on lire dans le communiqué du 26 avril. Son CV ne semble pourtant pas permettre de tirer de telles conclusions. Pendant des années, il avait surtout travaillé dans les ressources humaines, et depuis 2015 jusqu’à maintenant, il n’avait plus occupé aucun poste dans une quelconque entreprise. Son CV fait seulement mention de « spécialiste en ressources humaines », sans aucune référence claire des entreprises au sein desquelles il aurait pu exercer en tant que « consultant ».

Rappelons pourtant que les termes de référence définis pour le recrutement du Directeur général exigent « des connaissances des métiers de l’énergie et de l’eau affirmées » comme compétences personnelles nécessaires. Pire, les formations de base requises font état d’un minimum de bac+5 de niveau d’études universitaires. Mais nous avons mené nos investigations, et en fouinant un peu, nous avons découvert que Jaomiary Olivier ne dispose en réalité que d’un diplôme de bac+3. Son DSSC (diplôme spécialisé en science comptable) à l’Inscae n’est que l’équivalent d’une licence. Et encore, il s’est spécialisé dans les sciences comptables, c’est-à-dire qu’il n’a pas vraiment acquis de connaissances académiques dans l’administration d’entreprises (cette spécialisation est sanctionnée par un DSSAE- toujours l’équivalent d’une licence dans le système LMD).

Les autres cursus mentionnés dans son CV ne sont, en aucun cas, diplômants. Le « General Management Program » pour l’Ile Maurice et l’Asie du Sud-Ouest de « l’ESSEC Business School » de Paris n’est pas une formation académique, mais une formation professionnelle pour les cadres ayant un certain nombre d’années d’expériences dans le management. D’après les dates indiquées dans son CV, Jaomiary Olivier a suivi cette formation entre 2015 et 2016, ce qui aurait pu induire les sélectionneurs en erreur parce que cela suggèrerait une formation qui aurait duré dans le temps, mais en réalité elle ne dure au total que 624 heures, soit 26 jours, mais probablement étalés sur quelques mois comme observé habituellement dans ce genre d’écoles de commerce pour leurs programmes à l’international. Tandis que l’ « Executive Program » qu’il a suivi à la « London Business School » est une autre formation ayant duré seulement deux semaines, dans le cadre d’un programme de Management avancé (Advanced Management Program) pour les cadres de Celtel International. Bref, le cursus du nouvel homme fort de la Jirama semble avoir été surestimé par les recruteurs, quand ces derniers, par le biais du Conseil d’administration, vantent les « hautes études » qu’il a suivies à Madagascar comme à l’extérieur. Pourtant, cela se résume, en tout et pour tout, à une licence en sciences comptables à l’Inscae, 26 jours de formation à l’ESSEC Business School de Paris et deux semaines de formation à la London Business School.

Au vu de ces informations, il est légitime de se poser la question « pourquoi Jaomiary Olivier a-t-il été choisi par le gouvernement pour diriger la Jirama ? ». Nos investigations nous ont menés encore plus loin et nous avons découvert que trois noms ont été proposés par le Conseil d’administration pour être soumis au dernier mot du Conseil des ministres. Les deux autres noms n’avaient aucune chance d’être retenus. Le premier étant un ancien directeur général adjoint chargé de l’administration au sein de la Jirama mais il est déjà à la retraite, tandis que le second est un malgache résidant à l’étranger, dont les prétentions salariales auraient été évaluées en euros et donc extrêmement élevées pour que la société puisse se les permettre. Ce qui amène à conclure qu’au final, tout a été orchestré pour que le nom de Jaomiary Olivier puisse être le seul à émerger du lot. Et quand il a été dit qu’un cabinet de recrutement international s’est occupé du processus de recrutement, et que l’on ait pris soin de le communiquer en grande pompe comme s’il s’agissait du meilleur processus qui ait jamais existé dans toute l’histoire d’une nomination d’un haut dirigeant dans une société d’Etat, l’on est en droit de s’étonner du résultat, une montagne ayant accouché d’une souris. Rappelons que l’ancien Administrateur délégué de la Jirama, Lanto Rasoloelison, a indiqué vouloir encourager les candidatures internes, mais on n’a aucune idée du nombre des candidats cadres au sein de la Société qui ont répondu à l’annonce sur les quelque 90 dossiers reçus. Mais même dans le dernier trio en tête, il n’y a eu aucun employé en exercice. Bien que la transparence ait été brandie comme le maître-mot du processus, le flou total a cependant régné après le 25 mars 2017, date limite de la réception des candidatures. Aucun calendrier clair n’a été publié concernant les soi-disant différentes étapes de sélection, aucune évolution n’a été communiquée jusqu’à la date du 26 avril 2017 où le nom de l’heureux élu a été révélé par le communiqué du Conseil des ministres. Les interrogations des employés et de l’opinion publique sont ainsi plus que compréhensibles.

