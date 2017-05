INGERENCE DANS LES AFFAIRES JUDICIAIRES : Le ras-le-bol des magistrats

Le Syndicat des Magistrats de Madagascar (SMM) s’en remet au Président de la République, censé être le premier garant de l’indépendance de la Justice. Une lettre a été adressée au Chef de l’Etat en réaction à l’ingérence des politiciens dans les affaires judicaires.

«La visite inopinée effectuée par des magistrats à l’HJRA, dimanche dernier, a eu l’aval de l’Administration pénitentiaire, de la direction de l’établissement hospitalier ainsi que du procureur de la République », a précisé la présidente du SMM, Faniry Ernaivo. Deux détenues hospitalisées dans ce centre hospitalier en étaient concernées, indique-t-on. S’agissant de l’une des patientes, la visite n’a posé aucun problème, mais en se rendant dans la chambre 126, où est gardée la conseillère occulte du chef de l’Etat, Claudine Razaimamonjy, les magistrats ont été empêchés d’entrer par le sénateur de Madagascar et membre du parti présidentiel, Rina Andriamandavy. En effet, le syndicat dénonce la violation répétitive et généralisée de la loi à Madagascar, risquant de porter gravement et dangereusement atteinte à l’ordre public et à l’Etat de droit. Par ailleurs, ce dernier dénonce « les ingérences et interventions de certains membres de l’Exécutif et du Législatif, ainsi que des hommes politiques dans le fonctionnement de la Justice, tendant ainsi à modifier et à influencer les décisions judiciaires ». A cet effet, l’entité demande au chef de l’Etat d’« user de tous les moyens en sa disposition pour garantir l’indépendance de la Justice et assurer la sécurité des magistrats et de tous ceux qui sont appelés à rendre la Justice dans l’exercice de leurs fonctions ». Ceci, tout en condamnant les menaces, intimidations et campagnes de dénigrement à l’encontre des magistrats et des acteurs judiciaires au pays.

Eventuelle complicité…

En outre, le syndicat demande à ce que les autorités prennent des mesures draconiennes à l’encontre des personnalités qui entravent la bonne marche de la Justice. Ceci, tout en évoquant l’urgence de la mise en place de toutes les institutions prévues par la Constitution et la loi en vigueur. « La restauration d’un Etat de droit ne pourrait se faire sans le respect de l’indépendance de la Justice et la reconnaissance constitutionnelle, morale et matérielle du pouvoir de juger », a conclu le SMM dans sa déclaration. Le chef de l’Etat va-t-il enfin réagir ou il fera-t-il la sourde oreille, auquel cas son éventuelle complicité serait indiscutable ?

J.Harisoa