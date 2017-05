EXPLOITATION AURIFERE A MAHABAKO : Camouflet du chef de région sur les intentions des Chinois

Dans le district de Manakara, région de Vatovavy Fitovinany, l’exploitation aurifère dans la commune de Mahabako par des opérateurs chinois ne cesse d’alimenter les débats. Les villageois font front commun pour manifester contre ce projet minier malgré les intentions des autorités locales de collaborer avec les Chinois. Visiblement, les responsables locaux tentent de défendre les intérêts des Chinois et alternent le double langage avec les apparences trompeuses. Pendant ce temps, la population est mise à l’écart. La tension reste palpable car chacun campe sur sa position.

Dans un entretien avec les journalistes concernant une éventuelle installation d’une société minière chinoise dans la carrière d’or à Mahabako, le chef de la région tente d’apaiser la tension en évoquant des rumeurs non fondées. Dans nos articles précédents, nous avons bel et bien démontré à travers les documents publiés que ce sont les responsables de cette région qui ont organisé l’inauguration officielle de cette exploitation aux multiples controverses. A cet effet, le chef de la région manie bien le double langage. Pour rappel, les lettres d’invitation pour cette cérémonie officielle ont été signées par le DAGT de la région en personne. Mais le jour venu, la population locale était déjà préparée à protester contre le débarquement de ces exploitants miniers chinois et à refuser toute mainmise étrangère sur l’or que renferme cette carrière. Un imprévu qui a contrecarré les projets des Chinois et de leurs complices au niveau de la direction régionale. Une affaire des plus louches puisque les journalistes présents durant la cérémonie ont été strictement encadrés. «A peine l’inauguration a-t-elle commencé que des menaces et autres pressions ont été lancées à l’encontre des journalistes. Les responsables de la direction régionale n’ont pas hésité à intimider les journalistes pendant la couverture», rapporte un de nos confrères sur place. Dès lors, on ignore ce qui se trame derrière cette mascarade savamment orchestrée destinée à duper une fois de plus la communauté locale.

Population plus que déterminée

Toujours d’après les renseignements fournis, le directeur du cabinet de la région, Rambeloson Delors, se rend fréquemment sur les lieux accompagné de son conseiller spécial dénommé Gabriel. Une visite du site minier qui ne passe jamais inaperçue. Auparavant, les Chinois multipliaient les descentes sur terrain avec l’aide d’un traducteur. «Par peur de la réaction des villageois, ces Chinois ne restent pas longtemps en ville mais vont directement à la carrière», fait-on savoir. Face aux intentions de ces exploitants chinois, la population locale est plus que déterminée à montrer son désaccord concernant le projet d’extraction aurifère à Mahabako. «Les habitants craignent surtout une pollution de la nappe phréatique et l’impact que l’exploitation pourrait avoir sur l’environnement. Une contestation justifiée puisque la population n’a pas été consultée quant à la venue de ces Chinois», précise le maire de Mahabako, Carim Jean Fidel. Et lui d’ajouter que «les autorités locales ne cessent de lui mettre la pression. Le PDS actuel est menacé d’être démis de ses fonctions en raison de son soutien aux habitants. Les éléments de la gendarmerie n’étaient venus en masse qu’à l’occasion de cette inauguration, alors que la population ne cesse de se plaindre de l’insécurité à cause de la recrudescence des vols de vanille». Au vu de cette situation, les habitants lancent un appel aux autorités compétentes pour prendre leur défense. Un notable de la région n’a pas hésité à parler de tension inter-communautés si des décisions ne sont pas prises d’ici là. Affaire à suivre…

La Rédaction