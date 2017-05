EDITORIAL : Le journaliste leur survivra !

« C’est qui ce journaliste ? », une question devenue habituelle ces derniers temps et que les autorités actuelles posent au rédacteur en chef ou au directeur de publication, si ce n’est au PDG de la société à laquelle appartient l’organe de presse. Une question qui n’est pas du tout anodine et qui n’est pas pour s’enquérir de l’état de santé dudit journaliste, loin de là. En effet, il s’agit, ni plus ni moins, d’une menace déguisée parce qu’un des articles de ce journaliste n’a pas plu en haut lieu, ou parce que les écrits de ce journaliste n’ont pas plu à cette personne qui s’est enquise de son identité.

Pour autant, il s’agit d’une simple divergence de points de vue – l’opinion émise par le journaliste ne coïncidant pas avec celle de cette personne d’autorité. Une situation qui arrive tout le temps n’importe où dans le monde et pouvant concerner n’importe quel sujet, et donc une situation qui ne devrait pas prêter à conséquence, surtout entre personnes de bonne volonté et civilisées. Néanmoins, sous ce régime de copains et de coquins, certains usent et abusent même de leur statut pour essayer d’instituer la pensée unique, pour tenter de faire valoir leurs idées comme étant les seules pouvant être émises et acceptées par tout le monde.

Pour eux, aucune critique ne doit être faite à leur encontre. Plus aberrant, il en est qui osent même déclarer que nul dénigrement ou analyse défavorable ne doit émaner des journalistes. Et dire que ce sont ces personnes qui prétendent instaurer la vraie démocratie à Madagascar.

Quoi qu’il en soit, cela n’empêchera nullement les journalistes d’avoir leurs opinions et de les faire partager à leurs lecteurs, auditeurs ou téléspectateurs. Car les journalistes resteront toujours des journalistes, même quand les copains et les coquins ne seront plus !

N. Randria