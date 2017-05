Mahajanga : nitelina olona telo ny ranomasina

Olona telo mianaka natelin’ny ranomasina, tany amin’ny Village touristique Mahajanga, ny alahady teo, tokony ho tamin’ny 4 ora hariva. Hita ny alina ny fatin’ny iray 14 taona, ary omaly kosa ny lehilahy 25 taona, raha mbola tsy hita popoka ny iray hafa. Ny zoma teo, koa, mpianatry ny Essva iray natelin’ny ranomasina.

Araka ny vaovao avy any Mahajanga, mpianakavy mitsangantsangana izy ireo ary nilomano no nitranga tampoka ny loza, ny alahady hariva teo. Tsy nisy nanampo, niaraka lasan’ny rano avokoa ny olona efatra. Tafakatra ihany anefa ny tovovavy iray tokony ho 15 taona ary efa sempotra ary nentina avy hatrany any amin’ny hopitaly. Ny telo kosa, tsy hita popoka io alahady io, tovolahy 25 taona miaraka amin’ny zazavavy 14 sy 10 taona izay zanak’anabaviny ihany.

Ny alina, efa tamin’ny 11 ora sy sasany alina vao hita ny razan’ilay ankizy 14 taona. Omaly tamin’ny 11 ora antoandro no hita ny razan’ilay lehilahy 25 taona. Tsy mbola hita kosa ilay zaza 10 taona, hatramin’ny omaly. miara-miasa manao ny fikarohana ny mpamonjy voinan’ ny kaominina Mahajanga Renivohitra, miaraka amin’ ny zandary ary ny polisy. Voalaza fa tonga teny an-toerana ihany koa ny mpandala ny fomban-drazana nanao ny fombafomba, saingy tsy mbola nahitana mangirana ny vokatr’izany.

Tranga fanindroany tamin’ity faran’ny herinandro iny ity loza tany Mahajanga ity, raha nisy ireo mpianatra nanao dia fibeazana niharan-doza tany amin’ny Grand Pavois ny zoma lasa teo . Mpianatra roa vavy taona fahatelo avy amin’ny Essva Antsirabe no natelin’ny rano. Namonjy azy ireo ny tovolahy iray mpiara-mianatra aminy, ka avotra ireo tovovavy raha tsy hita popoka kosa ity mpanavotra. Raha ny vaovao voaray, mbola tsy hita hatramin’ny omaly ny razan’io tovolahy io.

Mitarazoka ny asa famonjena

Araka ny vaovao avy any Mahajanga, somary mitarazoka ny fomba fiasan’ireo mpamonjy voina izay nampimenomenona ny nanatri-maso. Ora roa aty aorian’ny nitrangan’ ny loza vao tonga ireo zandary niaraka tamin’ny vedety. Tonga ara-potoana teny an-toerana ihany ny polisy saingy tsy nisy azo natao fa mitazam-potsiny.

Anisan’ny mahatonga ny loza an-dranomasina, tahaka izao, raha ny fanazavana, ny tsy fahafehezan’ny olona ny filomanosana anaty ranomasina. Mahery ny ranomasina rehefa hariva, tsy mahay milomano ny olona sasany kanefa mirotsaka lalina. Tsy misy rahateo ny mpanara-maso ireo mpilalao an-dranomasina fa samy manao izay saim-patany. Ny eny amin’ny village touristique izay voalaza fa tsy azo ilomasina loatra noho ny rano mahery sy ny fisian’ny lavaka eny amin’ny manodidina, kanefa tsy misy fandrarana amin’izany. Andrasana ny fandraisan’ny tompon’andraikitra fepetra mifanaraka amin’izany.

Yves S.