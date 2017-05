VAKY BANTSILANA : Miezaka manodinkodina ny saim-bahoaka…

Mitady hevitra fatratra anodinkodinana ny saim-bahoaka amin’ity “Raharaha Razaimamonjy Claudine” ny fitondram-panjakana ankehitriny. Raharaha izay ambentin-tenin’ny fitondrana fa tsy raharaham-panjakana, hono. Mieritreritra ny vahoaka amin’izao Repoblika fahefatra izao fa bado sy kentrina tokoa sy sasany amin’izy ireo. Mihamaro andro aman’alina, leiretsy, ireo mpanao politika tavilahin-dresaka fanetriben’ny firenena. F’angaha tsy volam-bahoaka no voahodinkodina no atao tsinontsinona tahaka izany ny vahoaka? Miezaka manadio tena fa raharaham-pirenena tsotra io. Ho jamba mijery fitatra ny raharaham-pirenena raha toy izany ka mifampitsirika samy ratsy: ny iray mijery fa tsy mahita ary ny iray mahita fa tsy miteny…

Tsy maintsy vakiana am-batolampy ny resaka tahaka izany satria misy ireo volongita mifandray tendro matahotra ny ho voasaringotra ka mitady hevitra fatratra tsy ivoahan’ny tena marina. Azo antoka fa raha mijoro tahaka izao, tena manao ny asany ny Birao mahaleo tena miady amin’ny kolikoly sy ny Fitsarana mijirika momba ny kolikoly ary ny Samifin, mba fara faharatsiny mihena ny ady amin’ny kolikoly eto amin’ny firenena. Tsy vitan’ny mambotry firenena mantsy izy ireny fa manome endrika ratsy ho an’ny tanindrazana iombonana ity, eo amin’ny fikilasiana ny ady amin’ny kolikoly, araka ny navoakan’ny Transparency International.

Iezahana aodinkodina amin’ny zavatra tsy dia mankaiza loatra ny vahoaka, anarontsaromana ny tsy fandraisana andraikitra. Inona, ohatra, ny tombontsoa azon’ny vahoaka tamin’ny fahazoana ilay volabe nolazaina fa azo tamin’ireo mpamatsy vola tany Paris? Mbola marobe any amin’ny Faritra no mitaraina vokatry ny delestazy lavareny efa tsy manam-pitsaharana. Tsy misitraka izay tena fampandrosoana marina sy ny tamberina andraikitra avy amin’ny mpitondra ny vahoaka. Miharatsy hatrany ireo lalam-pirenena sasany. Ny eto an-drenivohitra aza, vonjy tavanandro ny fanatsarana ny arabe.

Very eny amin’ny antsasa-dalana ny vahoaka amin’ny fanaovana ankitaritarika ny raharaham-pirenena. Hahabe resaka amin’iny herinandro iny ny mety hisian’ny fitsipaham-pitokisana, mety hotanterahin’ny solombavambahoaka eny Tsimbazaza eny. Efa re any ambadimbadika any ny totohondry vola ary efa misy mibitaka anaty sahady ireo solombavambahoaka sasany fa hanjaka indray ny “malety”. Mba tsy haha voahodinkodina ny saim-bahoaka, mila arahin’ny Bianco fatratra ny mety ho endriky ny kolikoly avo lenta eny Tsimbazaza, raha tsy hisy koa ny fameriverezana azy ireo ataon’ny Birao maharitry ny Antenimieram-pirenena…

Mahatsangy