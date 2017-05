RECOLTE DE LA VANILLE DANS LA SAVA : La famille d’un sénateur HVM fait la loi

Dans la région Sava, la campagne de la vanille risque fortement d’être compromise par la recrudescence de la violence en tous genres. Vol de gousses en cours de maturation, justice populaire, homicides… l’insécurité s’aggrave de jour en jour à l’approche de l’ouverture officielle de la campagne de l’or vert. En plus de ces faits, certains opérateurs proches du régime actuel agissent en toute illégalité et entament déjà la récolte avant même la date prévue.

Comme il a été publié dans nos articles précédents, 15 personnes ont trouvé la mort dans les régions productrices de vanille en l’espace de deux mois, à l’instar de Fénérive-Est. Dans la plupart des cas, les cultivateurs de cette précieuse plante se font justice eux-mêmes face aux vols fréquents dans les champs. De leur côté, les forces de l’ordre restent impuissantes devant cette recrudescence inquiétante de la justice populaire. A l’entame de la campagne officielle, tous les coups sont permis pour rendre difficile le quotidien des paysans cultivateurs. En plus de cette insécurité grandissante, des opérateurs peu scrupuleux récoltent la vanille avant l’heure. Selon nos sources, l’un de ces opérateurs serait le beau-fils d’un sénateur HVM résidant dans la région. Il userait de son influence pour prendre de l’avance sur les autres producteurs. Toujours selon nos renseignements, il travaille avec un investisseur étranger. En plus de récolter précocement la vanille, il menacerait également ceux qui tentent de s’opposer à cette pratique. Un élu dans le district de Sambava nous confirme même que le sénateur en question, un opérateur de la vanille bien connu dans la région, est derrière toutes les manœuvres de son beau-fils et d’autres opérateurs agissants en douce, et ce de manière très inquiétante.

Le sénateur devrait donner l’exemple

Tous les collecteurs et opérateurs locaux, en partenariat avec le ministère du Commerce et le département de l’agriculture, se sont pourtant déjà mis d’accord pour fixer un calendrier de la campagne de la vanille. Pour cette année, la saison devra commencer au mois de juin afin d’éviter toute concurrence malsaine et de régulariser la récolte auprès des cultivateurs. « Toute récolte avant l’heure et ne respectant pas ce calendrier est en effet considérée comme illégale. Cela ne fait d’ailleurs que favoriser le vol de vanille verte. Une situation qui bat malheureusement son plein actuellement », regrette un parlementaire dans la région. Le problème est que le sénateur qui devrait donner l’exemple dans le respect de la loi, en tant que membre d’une institution de la République, avec les forces de l’ordre qui exécutent, enfreint actuellement les règles établies. Le comportement de son beau-fils et d’autres personnes qui travaillent pour son compte en dit long. Or, cela ne fait que compliquer davantage une campagne déjà ternie, et entrainer la baisse de la qualité de la vanille malgache. Des sources concordantes confirment que le chef de région et d’autres autorités locales seraient de mèche avec ce sénateur. Voilà pourquoi, même les forces de l’ordre ont du mal à réagir par rapport à cette situation. Le conditionnement sous vide et l’emballage sous gaz de la vanille préparée sont principalement à l’origine du vol de vanilles vertes dans cette région. Pourtant, ces méthodes sont interdites, selon un arrêté interministériel. Ainsi, les cas de non-respect des textes en vigueur sont multiples dans la région Sava, en matière de production de vanille.

