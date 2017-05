FAMPIANARANA SY FINOANA : Nampitandrina an-dRabary Paul ny fikambanan’ny Silamo

Namoaka fanambarana mampitandrina ny minisitry ny fanabeazam-pirenena Rabary Paul ny fikambanan’ny silamo eto Madagasikara (FSM) omaly noho ny filazan’ity minisitra ity fa akatona avokoa ireo sekoly mampianatra ny korany eto amin’ny tany sy ny fanjakana. Voasoratra voalohany indrindra tao anatin’ity fanambarana nalefan’ny FSM ho an’ny minisitra ity ny hoe: tsy tokony hafangaro ny fanabeazana sy ny finoana. Voalaza mazava ihany tao anatin’izany fa isan’ny zo fototra ny fahalalahan’ny olona misafidy izay finoana tiany hidirana. Nametra-panontaniana ny tompon’andraikitra teo anivon’ny FSM omaly nandritra ny resaka nifanaovan’ny tamin’ny mpanao gazety hoe “fa maninona no tany Mahajanga no nanaovana io fanambarana io?, Mahajanga izay faritra isan’ny be silamo indrindra eto Madagasikara. Fa maninona ihany koa no amin’ny andro zoma, izay fivavahan’ny silamo no nanaovana io fanambarana io?”. “Andao raha hifanatrika mivantana mba entina hanazavana ny sain’ny olom-pirenena eto an-toerana sy any ivelany ary ny solontenan’ny masoivoho misy sy monina eto mikasika io fanapahan-kevitra io”, hoy ihany ny fanambarana navoakan’ny FSM. Andrasana, araka izany, ny fanazavana entin’ny minisitry ny Fanabeazana mikasika ity valin-kafatra nentin’ny mpino silamo ity. Raharaha izay mbola mitana ny sain’ny mpino silamo rehetra amin’izao fotoana izao.

Ny Fanoratana